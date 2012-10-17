– En stor elektronika, takk

Todd Terje med 90 minutters bestillingsverk til Ekkofestivalen.

Det er elektronikaprodusenten Todd Terje som står bak årets bestillingsverk til lydkunstfestivalen Ekko i Bergen.

Stykket, som fremføres 2. november på Østre, er hele halvannen time langt, og skal ligge et sted «mellom konsert og dansegulv», ifølge festivalsjef Asle Bakke Brodin.

– 90 minutter med musikk er nesten mer enn jeg har laget til nå i karrieren så å gjøre det på denne ene måneden er egentlig utrolig hektisk. Det er ekstremt mye musikk, sier Todd Terje til BA.no.

Plutselig populær

Todd Terje har vært en del av norsk elektronikamiljø i mange år, men ble et husholdningsnavn først da låten «Inspector Norse» ble en internasjonal hit i sommer. I tillegg var plutselig Robbie Williams i kontakt angående bruken av Todd Terjes låt «Eurodans» som grunnlag for singelen «Candy».

Norsk radio har imidlertid ikke vært like interessert, og P3s musikksjef Mats Borch Bugge omtalte i sommer musikken som «kjedelig» og «heismusikkaktig».

Men Ekkofestivalen har full tillit til Todd Terje.

– Vi har klare mål og ønsker om hva vi vil ha, men vi stoler selvfølgelig også på artistenes integritet. Når det gjelder det faktiske innholdet stoler vi på han. Bestillingsverket er en veldig viktig del av programmet siden vi her får frem helt ny musikk. Vi har jobbet målrettet med bestillingsverkene på Ekko de fire-fem siste årene, sier Brodin.