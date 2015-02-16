Rapporterer om 90 angrep på musikere

Freemuse har lagt frem sin oversikt over undertrykkelse av musikeres ytringsfrihet.

Den internasjonale organisasjonen Freemuse jobber for å sette undertrykkelse og sensur av musikere på dagsorden. Et av virkemidlene er å samle på informasjon om angrep på musikere.

For året som gikk, rapporterer organisasjonen om 90 angrep på musikere på verdensbasis. Det inkluderer 1 mord, 17 fengslinger, 9 angrep og 14 siktelser.

Russland, Kina og Tyrkia er de landene hvor Freemuse har registrert flest tilfeller av undertrykking. I tillegg påpeker organisasjonen at det foregår en utstrakt sensur i land som Iran, Saudi-Arabia og Nord-Korea, men at disse ikke kan måles statistisk.

Freemuse-leder Ole Reitov hevder at statistikken kun viser toppen av isfjellet.