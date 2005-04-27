Oslo Musikk- og Kulturskole om kulturelt mangfold

27.04.2005
- Red.

Over 1/3 av elevene i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn – og i deler av hovedstaden er andelen langt høyere. Dette er bakgrunnen for det utviklingsarbeidet som pågår ved Oslo Musikk- og Kulturskole, der skolen prøver ut forskjellige måter å forholde seg til byens kulturelle mangfold. I den anledning inviterer de nå til en gratis dagskonferanse fredag 29. april.

— Det kulturelle mangfoldet er selvsagt ikke unikt for Oslo, og det er behov for å synliggjøre og skape diskusjon om kulturskolenes rolle i det flerkulturelle samfunn, skriver Oslo Musikk- og Kulturskole i sin invitasjon til seminaret.

Oslo Musikk- og Kulturskole inviterer derfor til kulturskolelærere og – ledere, musikere og andre som er opptatt av kulturpedagogikk, til dagskonferanse fredag 29. april, kl 1000 – 1500, der følgende hovedpunkter står på programmet:

*
Hvilke utfordringer står kulturskolene overfor i lokalsamfunn der store deler av målgruppene har minoritetsbakgrunn?
*
Hvilke konsekvenser bør dette få for undervisningen og organiseringen av kulturskolene?
* Hvordan kan man jobbe i forhold til rekruttering av elever og lærere med minoritetsbakgrunn, kvalifisering m.m.

Oslo Musikk- og Kulturskole har de siste årene jobbet mye med å gi undervisningstilbud i musikk fra India og Sri Lanka, og på første del av konferansen vil mani bl.a. få høre mer om erfaringene fra dette. Videre har Musikk- og Kulturskolen invitert Lance D’Souza fra Århus Musikkskole til å snakke om sitt arbeid med verdensmusikk i musikkskoleundervisningen – og X-Ray Ungdomskulturhus (Oslo) som et eksempel på musikk- og danseopplæring utenfor rammen av en kulturskole.

I møtets andre del, som er satt opp fra 13 til 15, inviteres det til diskusjon med utgangspunkt i et panel bestående av

*
Harry Rishaug direktør Kulturskolerådet
*
Øivind Nordal Akershus fylkeskommune
*
Banthata Mokgoatsane, musiker og skuespiller
*
Barth. Niava daglig leder Center for Afrikansk Kulturformidling
*
Cristina Latini musiker, tidligere engasjert i Akershus-prosjektet
*
Vegar Storsve høyskolelektor, Norges Musikkhøyskole
*
Odd Are Berkaak, Universitetet i Oslo (møteleder)

Påmeldingsfristen har egentlig gått ut, men interesserte etternølere kan antagelig prøve å kontakte inger.marie.larsen@ude.oslo.kommune.no.

Konferansen er ellers gratis, og arrangeres i samarbeid med NOMUS, Norges Musikkhøyskole, musikerorganisasjonen Samspill og Akershus fylkeskommune. For ytterligere informasjon kan man også kontakte Inger Marie Larsen eller Anne Bråten ved OMK, tlf nr 22 05 77 70.

Sted for konferansen er Oslo Musikk- og kulturskole, Tøyenbekken 5, Oslo.

