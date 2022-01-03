Operasanger Torhild Staahlen er død

Mezzosopranen Torhild Staahlen fra Skien døde rett før jul, 74 år gammel.

Sangeren Torhild Staahlen ble ofte omtalt som en kulturpersonlighet i området, med et stort engasjement for sang og musikkliv. Hun var opptatt av å bidra til at lokale talenter kunne nå sine mål, og opprettet på 90-tallet et eget legat for sangere, musikere og komponister fra Telemark, første gang utdelt i 1997, siste gang i 2019.

Staahlen ble født i Skien 25. september 1947, og gikk bort 17. desember 2021.

Torhild Staahlen var i mange år ansatt ved Den Norske Opera, der hun operadebuterte som Suzuki i Madama Butterfly i 1971. Gjennom karrieren tolket hun mer enn seksti roller, blant dem tittelrollen i Carmen, Octavian iRosenkavaleren, Azucena i Trubaduren, Amneris i Aïda og Ulrica i Maskeballet. Hun hadde mange gjesteopptredener i både Europa og USA, og sang en rekke oratorier og konserter, blant dem Johann Sebastian Bachs H-moll Messe, Georg Friedrich Händels Messias, Johannes Brahms’ Altrapsodi, Ludwig van Beethovens 9. symfoni og Edward Elgars Sea Pictures.

En av de mange telemarkingene som har fått stipend fra Staahlens legat er komponist Gisle Kverndokk, som delte minneord om sangeren på sosiale medier i romjulen:

Torhild og hennes mann, Neil Dodd (dirigent, f. 1939, d. 2005, red.mrk.), har betydd veldig mye for meg. Den første operaen jeg så i levende live, var Trubaduren, i Ibsenhuset i Skien. Jeg var ni år, Den Norske Opera kom til Skien, og Torhild var en ildfull Azucena. Jeg glemmer det aldri! Så fikk jeg se Den Glade Enke med Torhild som Valencienne, og selvfølgelig Carmen med Skiens store operastjerne i hovedrollen. Store opplevelser for meg, som gjorde at opera og musikkteater skulle bli så viktig for meg. Senere ble jeg kjent med Neil, og han ble en mentor for meg. Jeg lærte så mye av ham. Vi jobbet sammen i Opera Mobile, og han dirigerte min første opera, Falketårnet. Vi hadde veldig mye hygge opp gjennom årene, Torhild, Neil og jeg. Og da hun ga meg sitt legat for noen år siden, forærte hun meg en liten statue av Kirsten Flagstad som jeg har på mitt kontor, og som alltid vil minne meg om henne.

Også kulturhuset Ibsenhuset i Skien har delt en hilsen på Facebook om byens store operastjerne etter Staahlens bortgang:

Det var med sorg vi mottok nyheten om at en av byens kulturpersonligheter har gått bort. Torhild Staahlen var en av våre store operastjerner som hadde sitt hovedvirke på Den Norske Opera, men som også hadde gjesteopptredener på operascener i utlandet. Torhild var glad i hjembyen sin, Skien, og i Ibsenhuset. Vi vil huske en virvelvind og en ekte diva som kom feiende inn dørene på Ibsenhuset.