Minneord til Bjørn Opsahl: En mester har gått ut av tiden.

«Bjørn, vi vil huske deg som en mester i ditt fag, som en strålende og inspirerende fyr både å jobbe med og å henge med. Du etterlater deg et imponerende livsverk, og vi er svært stolte over å være en del av det.» Les Seigmens fine minneord over fotograf og venn gjennom flere tiår, Bjørn Opsahl. Opsahl gikk bort fredag 28. februar, 56 år gammel.

Av Seigmen og Øystein Ronander, Seigmens manager

Alle foto: Bjørn Opsahl

Seigmen og Bjørn Opsahl har en lang historie som går helt tilbake til 1992, før verken vi eller han hadde etablert noen karriere å snakke om.

Som aspirerende fotograf valgte Bjørn Oslos konsertscener som sitt «øvingslokale», og det viste seg fort at han hadde et stort talent og et øye for detaljer som få andre.

Det aller første bildet han fikk på trykk var et livebilde av Seigmen i 1992, og det oppsto fort et nært og fortrolig bånd mellom band og fotograf. Siden den gang har vi fulgt hverandre tett og vært konstanter i hverandres liv og karriere. Bjørn uttrykte flere ganger at han så på Seigmen som et slags livsprosjekt, og han dukket ofte opp på konserter med kameraet i hånd.

Om det første livebildet kanskje ikke ender opp i historiebøkene, så er det noe annet med pressebildene og coveret til vårt tredje album total fra 1994. Med Sony Music i ryggen kunne vi til fulle benytte oss av Bjørns evner og kreativitet, noe som blant annet resulterte i det ikoniske «sølvbildet».

Dette er et perfekt eksempel på en av Bjørns store styrker som artistfotograf, nemlig evnen til å komme opp med gode idéer og å gjennomføre dem helt og holdent. Det var en lang dag med sølvfarge over hele studioet og i alle kroppsåpninger, men Bjørn ga seg ikke før det satt, 100 prosent. Bildet bidro sterkt til å definere Seigmen for en generasjon, til glede for mange og forargelse for noen. Det er ett av få bandbilder vi vet om som har blitt parodiert, mer enn en gang, noe som forteller at Bjørn har klart å spille på noen følelsesstrenger. Vi bruker fortsatt dette bildet på vår spotifyprofil.

I 1999 var det foreløpig over for Seigmen, men Bjørn ble med på reisen videre med Zeromancer. På dette tidspunktet hadde han for lengst slått ut i full blomst og var en ettertraktet fotograf med fantastiske bilder av blant andre Björk, Skunk Anansie, Fugees og Nick Cave i porteføljen.

I år 2000 var han med oss i Los Angeles og tok bildene på Zeromancers konsertdebut på The Whiskey på Sunset strip. Ferden gikk også til Las Vegas og ut i ørkenen, El Mirage for pressebilder til det første albumet. På veien tok vi en tissepause, og der fikk Bjørn øye på noen utrangerte flykropper. Dette var ikke bilder vi hadde bruk for, men da vi via omveier fikk nyss om at a-ha ville bruke et av dem som coverbilde på «Minor earth Major sky», så kunne vi ikke dy oss. Vi sendte en melding til Bjørn om at vi allerede hadde avtalt med vår major label, at det samme bildet skulle brukes som vårt albumcover. Lettelsen var stor da han etter noen timer med kaldsvette fikk høre at det bare var tull og at han selvsagt kunne bruke det andre steder. Slik var Bjørn som fotograf, han så potensialet i tilfeldige motiver, og en gammel flydel langs veien ble til nok et ikonisk platecover.

Da Seigmen bestemte seg for å gå i studio igjen og lage et nytt album knappe to tiår etter det forrige (Enola, 2015), så var det ingen andre fotografer på blokka enn Bjørn Opsahl.

Igjen demonstrerte han hvilken mester han var i sitt fag da han kom opp med stjernebildet som endte opp på forsiden av coveret. Bandet, i tett og symbolsk omfavnelse, i en perfekt stjerneformasjon. Eller perfekt, det var en liten ting Bjørn var litt misfornøyd med etter fotograferingen: På grunn av leddgikt klarte ikke Alex å få albuene lengre ut fra kroppen slik at stjerna ble 100 prosent symmetrisk. Perfeksjonist til det siste.

Det samme bildet prydet også forsiden til boka Seigmen fra samme år, som Bjørn forfattet i samarbeid med Arvid Skancke-Knutsen og Harald Rosenløw Eeg. Der dokumenterer han sitt livsprosjekt og deler bilder fra et samarbeid som til da hadde spent over 23 år. Det skulle gå enda ni nye år før albumet Resonans så dagens lys i fjor, igjen var det Bjørn som sto bak kameraet da vi tok pressebildene. I disse dager jobbes det med nok et nytt album som skal ut til høsten, og dialogen med Bjørn om en ny fotosession var så vidt i gang. Derfor er sjokket over hans altfor tidlige bortgang ekstra stort.

Bjørn, vi vil huske deg som en mester i ditt fag, som en strålende og inspirerende fyr både å jobbe med og å henge med. Du etterlater deg et imponerende livsverk, og vi er svært stolte over å være en del av det. Takk for kunsten og takk for alt.

Hilsen Alex, Kim, Noralf, Sverre, Marius (Seigmen) og Øystein (manager)

Red. mrk.: Omtalte forfatter av boka Seigmen, Arvid Skancke-Knutsen, er også skribent i Ballade.