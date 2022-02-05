Nils B. Kvam

Nils B. Kvam i studio. Kvam har betydd mere for norsk musikk enn det mange er klar over, skriver Eigil Berg, musiker, kollega og venn, i dette minneordet. (Foto: Terje Børjesson)

Musikken og livet

Minneord om Nils B. Kvam: Han var viktigere enn mange er klar over

Publisert
05.02.2022

Da Nils B. Kvam forlot oss 25. januar i år, mistet vi en plateprodusent og lydmagiker som med sin umiskjennelige signatur har preget lydopplevelsene for så mange gjennom flere tiår, skriver kollega og venn Eigil Berg.

Av Eigil Berg, musiker

Noen av oss var så heldige at vi ble kjent med dette fyrverkeriet av et engasjement til musikken da Nils sto bak disken i platesjappa Imerslund i Oslo rundt 1968.

De var nærmest hellige for oss, disse stundene da vi var innom der, og Nils oppdaterte oss på det siste fra Traffic, Hendrix, Procol Harum og Small Faces. Vi forlot butikken med «stjerner i øya og gull i øra», beriket av forventninger til platene Nils hadde formanet oss om at vi «bare måtte høre», og vi var alle Nils evig takknemlig. Det setter sitt preg. Du glemmer ikke sånt.

Det var en viktig tid. Jeg fikk huket inn Nils til Morgans-bandet jeg spilte med på den tida, og vår tredje single fikk Kvam-komposisjonen «Lonely» på den ene siden. Lydlegenden Jan Erik Kongshaug var ansvarlig under innspillingen vår i Bendiksen-studio i 1968, og Jan Erik ble så imponert over Nils’ tekniske innsikt og musikkforståelse at han tilbød Morgans-gitaristen teknikerjobb i studio på flekken. Nils var i gang.

Nils B. Kvam med Morgans i 1968. Fra venstre: Arne Løvlien, Eigil Berg, Nils B. Kvam, Per Bråten og Ole Jacob «Jacken» Edna. (Foto: Robert Meyer)

I 1973 startet han sitt idealistiske On Records, der Nils ga oss det ekstra løftet så mange av oss higet etter. New Jordal Swingers, Junipher Greene, Undertakers, Høst, Geirr Lystrup var bare noen få, men lyden fra Kvamorama-produksjonene på On Records nådde ut til folket.

Nils B. Kvam med New Jordal Swingers og salgstrofeer i 1976. Bak fra venstre Eigil Berg, John Kolloen, Svein Finjarn, Erik Østerås. Foran: Ivar Hovden, Nils B. Kvam. (Foto: Privat)

Siden ble han hentet inn til lydproduksjon for navn som Flying Norwegians, Vazelina, Gartnerlosjen, Drama og Sammen for livet-prosjektet. Og hele ni album med New Jordal Swingers og Eigil Berg kan nå smykke seg med ordene: Produsert av Nils B. Kvam.

Ikke alle vet det, men også verdens mestselgende artist Michael Jackson ville ha med takksigelser til Nils på albumet HIStory, lydfrik som jo også han var. Nils hadde nemlig vært ambassadør for norske Electrocompaniet som Jackson & Co brukte i studio.

Eigil Berg (til høyre) og Nils B. Kvam under innspillingen av «Låtskriver» i 2011. (Foto: Anne-Grethe Dahlen)

Tretti år etter starten med On Records var Nils fortsatt i gang. Han blåste liv i en av mine tidligste låter da han produserte Bigbangs utsøkte versjon av «Long Distance Man» til Electric Psalmbook-albumet. Videre utpå 2000-tallet var New Jordal Swingers ferdig med innspillingen av Indigo-albumet under Nils’ ledelse, da Nils forlangte at den første norskspråklige versjonen av Dylans «Make You Feel My Love» bare måtte spilles inn som avslutning til albumet. Da var det jo bare å adlyde, det var ikke meg i mot, og bandet fikk en ny konsertfavoritt de neste 20 åra.

Nils B. Kvam har betydd mere for norsk musikk enn det mange er klar over. Musikkbidragene hans vil leve videre – lenge.

Eigil BergNils B. Kvam

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

