Lager utstilling om fansen

Har du vært fan av norsk pop- eller rockmusikk? Nå kan ditt minne bli en del av Rockheim, som samler bilder og historier fra musikkfans over hele landet.

Rockheim, Norges nasjonale museum for populærmusikk i Trondheim, formidler historien om norsk pop- og rockmusikk fra 1950-tallet til i dag. Museet åpnet i 2010 og viser alt fra rock og pop til hiphop, visepop og elektronika. Utstillingene er interaktive, med lyd, film, arkivmateriale og personlige historier fra artister og musikkmiljøer i Norge.

Nå skal Rockheim lage sin neste store utstilling: We <3 You, en hyllest til de glemte heltene i popmusikken – fansen. Til dette samler museet bilder og historier fra musikkfans over hele landet.

Har du bilder fra ditt gamle tenåringsrom, konsertminner eller andre fanøyeblikk? Alle minner er velkomne.

