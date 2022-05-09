Satser på unge strykekvartetter

Lofoten Pianofestival arrangerer for første gang kvartettseminar for unge strykekvartetter under den internasjonale kammermusikkfesten i juli. Seminaret ledes av den norske cellisten Bjørg Lewis, som lenge har vært en motor i det norske kvartettmiljøet.

Daglig leder av Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, Knut Kirkesæther, sier at formålet med seminaret er å utvikle musikerne, men også hjelpe kvartettene videre. Miljøet i Henningsvær, der seminaret gjennomføres, er å se på som en perfekt plattform for både kompetanse og nettverk, forteller han. Kvartettene får også sine egne konserter under festivalen.

– Programmet vårt består tradisjonelt av artister godt inn i sine internasjonale karrierer. Vi ser derfor frem til å introdusere et konsept hvor unge strykekvartetter får sin egen plass. Ikke bare vil de få pedagogisk oppfølging, men også egne scener i Lofoten.

Seminarpedagog Bjørg Lewis er kjent for mange som en del av strykekvartetten Vertavo. I tillegg underviser hun på Norges musikkhøgskole og er mentor og motor for det norske kvartettmiljøet. Hun har god oversikt over unge strykekvartetter både innenfor og utenfor Norge, forteller arrangøren, og sier at Lewis skal ha daglige klasser med kvartettene der de får profesjonell oppfølging.

Selv om festivalen i Lofoten alltid har hatt strykekvartetter sentralt i programmet er kvartettformen stadig mer å høre. Den utfordrer publikum, utøvere og komponister på en helt annen måte enn mye annen musikk, mener han.

– Strykekvartetten representerer den ypperste måten å fremstille musikk i samspill på. I en god kvartett er alle musikerne på solistnivå, samtidig som de aldri kan fremstå som solister. De frembringer musklene til et orkester samtidig som de har lettheten til en solist. Litt som en sprek Lamborghini.

Stadig flere unge søker seg til, eller starter egne kvartetter. Bare i Norge har Oslo Quartet Series bevist at strykekvartetten er i oppsving – og kvaliteten kommer deretter, forteller arrangøren i Lofoten.

Den unge strykekvartetten Sonoro String Quartet spilte under 15-årsjubileet til Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest i 2019, og var starten på det som nå blir en ny integrert satsning under festivalen. Sonoro String Quartet har siden den gang hatt svært varierte spilleoppdrag, blant annet med konserter på Arctic Chamber Music Festival på Svalbard i februar i år, i Aulaserien på Ramme gård i Hvidsten og på Miniøya, festivalen for barn i Tøyenparken i Oslo. Kvartettseminaret i Lofoten ble først planlagt for festivalen i 2020, men planene ble stanset av pandemien.

Nå blir det seminarstart samme dag som festivalen åpner, mandag 11. juli, og løper hele uka til det avsluttes lørdag 16. juli.