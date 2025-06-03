Skolenes sangdag – en sangfest som favner hele Norge

Torsdag 5. juni blir et musikalsk høydepunkt for norsk skole: Skolenes sangdag samler barn i hele landet til en storslått felleskonsert – på tvers av klasserom, fylker og fjell.

Godt over 100.000 barn i alle aldre løfter stemmen samtidig under finalen i Skolenes sangdag 2025.

Arrangementet, som har utviklet seg til å bli ett av norsk skoles største fellestiltak, markeres torsdag 5. juni med sangglede i alt fra skolegårder og gymsaler til klasserom og konserthus.

Skolenes sangdag arrangeres av Musikk i skolen, i tett samarbeid med Oslo-filharmonien og Krafttak for sang. Sammen har de gjort sang til et kraftfullt verktøy for fellesskap, inkludering og læring – med hele landet som konsertsal.

– Mange lærere ønsker mer sang i skolehverdagen, men vet ikke alltid hvordan de skal begynne. Her får de alt de trenger, skriver prosjektleder Gunhild Gåsvik i et presseskriv.

Gjennom arrangementet får lærere og elever gratis tilgang til repertoar, instruksjonsvideoer og pedagogiske ressurser – verktøy som gjør det enklere å bruke sang aktivt og målrettet i undervisningen.

Repertoaret spenner bredt, der norske folketoner møter moderne låter og kjente hits. Årets program hedrer blant annet Lillebjørn Nilsen og Jan Teigen, og byr på et sterkt musikalsk øyeblikk med blant andre Beharie, Katarina Barruk og programleder Silya.

Elever øver ofte i ukevis, og mange skoler gjør sangdagen til en fest: noen pynter klasserommene, andre samler hele skolen til felles konsert.

Resultatet er et enormt landsomfattende kor der alle får være med.

I Oslo konserthus kulminerer sangfesten med et mektig musikalsk øyeblikk: 1300 barnestemmer får selskap av Oslo-filharmonien, og publikum får oppleve artisten Beharie, programleder Silya og joik fra Katarina Barruk.

Det hele strømmes digitalt – og klokken 11.00 denne torsdagen synger skoler over hele landet med.

– Dette er en sangfest som favner hele Norge, sier Gåsvik.

– Elever har øvd i lang tid, og det skaper en følelse av samhold og tilhørighet på tvers av skoler og fylkesgrenser.