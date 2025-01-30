Simon Halsey

– Norge fremstår for meg som en spennende og motivert kulturnasjon, noe som inspirerer meg! Det sier tre ganger Grammy-vinner Simon Halsey, dirigenten som omtales som en korlegende og en drivkraft i internasjonale koraktiviteter. (Foto: Neue Vision)

Verdenskjent kordirigent til Oslo-filharmonien

30.01.2025
- Red.

Simon Halsey omtales som en av verdens mest anerkjente kordirigenter, med hele tre Grammy-priser i favnen. Nå blir han kunstnerisk leder for Oslo Filharmoniske Kor.

Simon Halsey er ansatt for fem år. Han tar over dirigentjobben for koret etter nåværende dirigent Øystein Fevang, som har dirigert koret siden 2006.

– Jeg føler meg svært privilegert som får bli en del av Oslo-filharmonien og det strålende kunstneriske teamet ledet av Klaus Mäkelä, og som får ta ansvar for det fremragende koret, sier Halsey i en melding fra orkesteret.

– Norge fremstår for meg som en spennende og motivert kulturnasjon, noe som inspirerer meg! Jeg håper at mine mange års erfaring vil gjøre meg i stand til å bidra til den fortsatte suksesshistorien til Oslo-filharmonien, dens entusiastiske musikere og det viktige og levende kor- og musikklivet, både i byen og landet for øvrig.

Halsey har ifølge Oslo-filharmonien vært en drivkraft i å gjøre sang til en sentral del av flere prestisjetunge institusjoner.

– Jeg er personlig beæret og takknemlig for at Simon Halsey har takket ja til vår invitasjon om å bli kunstnerisk leder for koraktiviteter, sier Klaus Mäkelä, sjefdirigent i Oslo-filharmonien.
– Han er en utrolig inspirerende musiker som har løftet korsang til et helt nytt nivå.

Også Knut Skansen, administrerende direktør i Oslo-filharmonien, er begeistret over å kunne ønske korlegenden velkommen.

– Simon er den mest innflytelsesrike kordirigenten i vår tid, med en karriere som inkluderer samarbeid med mange av verdens fremste kor, orkestre og dirigenter. Hans brede erfaring og sterke engasjement for både kunstnerisk utvikling og prosjekter som fremmer mangfold og fellesskap, gir oss en unik mulighet til å videreutvikle Oslo Filharmoniske Kor og Oslo-filharmoniens virksomhet, sier han.

