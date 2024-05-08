Verdenspremiere: Samtidsdans med Shakespeares sonetter og musikk av Christian Wallumrød

«Sonett idiot» av koreograf Ingun Bjørnsgaard har verdenspremiere i Operaen 14. mai, der Shakespeares sonetter former dansen sammen med musikk av og med Christian Wallumrød.

Den anerkjente koreografen Ingun Bjørnsgaard har tidligere laget flere forestillinger basert på Ibsens dramaer. Nå har hun tatt for seg sonettene til Shakespeare.

Danseforestillingen Sonett idiot assosierer fritt rundt den rytmiske komposisjonen og kjærlighetsmotivet i Shakespeares sonetter, forteller hun:

– Kjærlighetsmotivet er en drivkraft i det koreografiske arbeidet for meg. Det er i relasjonene vi blir til som mennesker, noe som også berører den gjenkjennelige klossetheten og sårbarheten som oppstår i møtene på scenen.

Det er Nagelhus Schia Productions – ett av tre nasjonale dansekompanier som mottar fast offentlig bevilgning – som danser verket, og komponist og pianist Christian Wallumrød har skrevet og framfører musikken.

Musikken spiller en sentral rolle i å skape en kontrapunktisk dialog mellom dansen og lydbildet, forklarer Nagelhus Schia Productions i pressemeldingen til forestillingen, og beskriver videre at sonettenes tydelige, rytmiske form har vært med på å forme bevegelsesspråket i dansen: «Tematikken i Shakespeares sonetter veves sammen med vår egen tid, og gjennom både de musikalske og visuelle motivene vil Bjørnsgaard åpne opp et rom for publikums egen meddiktning.»

Dansekompaniet Nagelhus Schia Productions ble etablert i 2018. Med kunstnerisk leder Guro Nagelhus Schia og assisterende kunstnerisk leder Vebjørn Sundby i spissen knytter kompaniet til seg dansere fra hele verden, og samarbeider med både norske og internasjonale koreografer. I Sonett idiot møter publikum danserne Edith Askeland, Elliot Norell Strinnö, Guro Nagelhus Schia, Iannes Bruylant, Mathias Rønningen, Vebjørn Sundby og Vilja Kwasny.

Sonett idiot spilles på Scene 2 i Den Norske Opera & Ballett tirsdag 14. og onsdag 15. mai.