Nagelhus Schia Productions danser Ingun Bjørnsgaards nye verk "Sonett idiot" på Operaens Scene 2, med verdenspremiere 14. mai. Komponist og musiker Christian Wallumrød har skrevet og framfører musikken i forestillingen.(Foto: Thale Hendnes)

AktueltDans

Verdenspremiere: Samtidsdans med Shakespeares sonetter og musikk av Christian Wallumrød

Publisert
08.05.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

«Sonett idiot» av koreograf Ingun Bjørnsgaard har verdenspremiere i Operaen 14. mai, der Shakespeares sonetter former dansen sammen med musikk av og med Christian Wallumrød.

Den anerkjente koreografen Ingun Bjørnsgaard har tidligere laget flere forestillinger basert på Ibsens dramaer. Nå har hun tatt for seg sonettene til Shakespeare.

Danseforestillingen Sonett idiot assosierer fritt rundt den rytmiske komposisjonen og kjærlighetsmotivet i Shakespeares sonetter, forteller hun:

– Kjærlighetsmotivet er en drivkraft i det koreografiske arbeidet for meg. Det er i relasjonene vi blir til som mennesker, noe som også berører den gjenkjennelige klossetheten og sårbarheten som oppstår i møtene på scenen.

Det er Nagelhus Schia Productions – ett av tre nasjonale dansekompanier som mottar fast offentlig bevilgning – som danser verket, og komponist og pianist Christian Wallumrød har skrevet og framfører musikken.

Musikken spiller en sentral rolle i å skape en kontrapunktisk dialog mellom dansen og lydbildet, forklarer Nagelhus Schia Productions i pressemeldingen til forestillingen, og beskriver videre at sonettenes tydelige, rytmiske form har vært med på å forme bevegelsesspråket i dansen: «Tematikken i Shakespeares sonetter veves sammen med vår egen tid, og gjennom både de musikalske og visuelle motivene vil Bjørnsgaard åpne opp et rom for publikums egen meddiktning.»

Dansekompaniet Nagelhus Schia Productions ble etablert i 2018. Med kunstnerisk leder Guro Nagelhus Schia og assisterende kunstnerisk leder Vebjørn Sundby i spissen knytter kompaniet til seg dansere fra hele verden, og samarbeider med både norske og internasjonale koreografer. I Sonett idiot møter publikum danserne Edith Askeland, Elliot Norell Strinnö, Guro Nagelhus Schia, Iannes Bruylant, Mathias Rønningen, Vebjørn Sundby og Vilja Kwasny.

Sonett idiot spilles på Scene 2 i Den Norske Opera & Ballett tirsdag 14. og onsdag 15. mai.

 

christian wallumrødDen Norske Opera & BalletIngun BjørnsgaardNagelhus Schia ProductionsOperaenVebjørn Sundby

Bilde fra Sarah Derendingers Stormen.

Nordheims «Stormen» avslutter Festspillene i Bergen

Arne Nordheims orkestersuite fra «Stormen» oppleves på scenen for 200 tilmålte publikummere i Bergen i kveld, men vil være på...

Lindvall, Wallumrød, Tanaka opnar musikalske univers i og rundt pianoet som ein skulle tru var umogleg.

Desse tre spelar piano så hjernen lurer oss – Wallumrød opnar nye univers i instrumentet

Det umoglege pianoet. Christian Wallumrød er her igjen, på ei av hans sterkaste plater. Som igjen er kobla til tre...

© Colin Eick

Et umulig album

– Når materialet forandrer seg underveis, oppstår det et rom det er mulig å rote rundt i uten å komme...

Stillbilde fra ANETTE ASKVIK Kjære stjerne

Ballade video: Kjære stjerne. Fra Sulis til Keiko

Ukens nye videoer med Lyder Røed, Hanne Tveter, Ottar «Big Hand» Johansen, Bjørn Berge, Knut Reiersrud Band, Anette Askvik, Erik...

Håkon Stene

Inn i eksperimentet

Hvordan ser samtidsmusikken ut for slagverkeren? Emil Bernhardt har snakket med Håkon Stene om feltets forvandlinger og utøverens skiftende roller.

De frie musikerne og de frivillige: I følge flere organisasjoner blir de hengende etter i regjeringas fordeling av penger.

Trettebergstuen setter i gang kunstnermeldinga på nytt

En lenge bebudet kunstnermelding kommer etter innspill som settes i gang nå. Kulturministeren vil se på følgene av usikker og...