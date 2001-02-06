Vårt livs mosaikk

Torsdag 8. februar viser Trondheim Symfoniorkester seg frem i det store format – i et orkesterverk som ble mottatt med liten forståelse da det ble urfremført i 1889, men som i dag begeistrer stadig nye tilhørere; Gustav Mahlers første symfoni. Oppføringen skjer i samarbeid med TrondheimSolistene og Forsvarets Distriktsmusikkorps Trøndelag. Dirigent er Gregor Bühl, som tidligere bl.a. har gjestet Trondheim med «Tristan og Isolde.»

Kveldens åpningsverk er Tsjaikovskijs ouverture til Romeo og Julie, som han planla å skrive en opera over, men som aldri ble realisert. Men en populær fantasiouverture ble det.

Gustav Mahler hadde på sin side åpenbart problemer med å definere den formelle tilhørigheten til sin første symfoni. Først kalte han den ”Symfonisk dikt i to avdelinger”, men han hadde ikke gitt satsene egne titler. Fire år senere var det blitt til ”Symfoni i fem satser” med tilnavnet ”Titan”. Det har ingenting med den mytologiske kjempen å gjøre, men er hentet fra forfatteren Jean Pauls (eg. Johann Paul Richter) roman av samme navn, en bok som grep Mahler sterkt med sin refleksjon rundt kjærligheten, døden og evigheten; de samme eksistensielle spørsmål som i musikalsk tapning opptok Mahler hele livet. Symfoniens satser hadde nå fått poetiske og forklarende titler.

Men kritikken av symfonien var fortsatt krass, og i 1896 fjernet Mahler satsenes idémessige bakgrunn, og nå var det ”Symfoni nr. 1 i fire satser” med nøkterne satsbetegnelser. Slik ble den spilt til Benjamin Britten igjen tok opp den første versjonen i Aldeburgh i 1967. I dag spilles de to versjonene litt om hverandre, men TSO holder seg i denne omgang til versjonen i fire satser.

Dirigenten Gregor Bühl har siden 1995 vært 1. kapellmester ved Staatsoper i Hannover. Her har han i løpet av de fire siste årene dirigert en komplett ny produksjon av hele Wagners Nibelungen Ring til strålende kritikker. Bühl arbeider også regelmessig ved Hamburger Staatsoper. Han har begeistret i Trondheim tidligere; først med Massenets ”Werther”, og sist under Olavsfestdagene i fjor med konsertversjonen av ”Tristan og Isolde”.

Symfonien fremføres i samarbeid med TrondheimSolistene og Forsvarets Distriktsmusikkorps Trøndelag, FMKT.