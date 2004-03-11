Unge stemmer med ny musikk i gammelt kirkerom

Under konserten i Gamle Aker kirke under Kirkemusikkfestivalen har Ginnungagap ny nordisk kirkemusikk for kor på programmet. Det vil bli fremført verker av Kjell Habbestad, Arne Mällnes, Ingvar Lidholm, Torbjørn Dyrud, Jørgen Jersild, Pekka Jalkanen og Einojuhani Rautavaara. En urframføring står også på programmet: Torbjørn Dyruds bestillingsverk til Ginnungagap, Lovesong I, II og III vil for første gang framføres i sin helhet.

Ginnungagap er et vokalensemble med seksten sangere mellom 22 og 30 år. Dirigent er Kjetil Almenning. Helt siden ensemblet ble etablert i 1998 har norsk og nordisk samtidsmusikk stått sentralt på Ginnungagaps repertoar. Ginnungagap har som uttalt formål å fremføre krevende og vakker musikk på et høyt musikalsk nivå. Høsten 2000 vant ensemblet sin klasse (A) i Norges Korforbunds landskonkurranse. Sommeren 2001 spilte ensemblet inn CDen «Cor» for Pro Musica, med tidligere uinnspilte verk av blant andre Jaakko Mäntyjärvi (Finland), Trond Kverno (og Henning Sommerro. Ensemblet høstet i 2002 første pris i klassen for kirkemusikk ved den prestisjetunge internasjonale korkonkurransen i Tolosa, Spania.

Dirigent Kjetil Almenning er født i 1979, og er utdannet kantor våren 2003 ved Norges Musikkhøgskole. Han har studert direksjon under Tore Erik Mohn og Grete Pedersen, og var høsten 2002 utvekslingsstudent ved musikkhøgskolen i Stockholm, der han studerte direksjon under Anders Eby. Han er også sanger i Det Norske Solistkor og Barents Kammarkör. Almenning dirigerer Vestoppland kammerkor og har vært musikalsk leder for Ginnungagap siden august 2001.

Konserten går av stabelen tirsdag 16. mars kl 19.00 i Gamle Aker Kirke.