Kunstmusikk

Tox i Bergen: Eriksen og Hegre tukler med presidenten

23.11.2004
Arvid Skancke-Knutsen

Tirsdag 23. november åpner utstillingen DETOX i Bergen. Samtidig starter TOX – et tretten dagers program på Landmark. Som åpningskonsert spiller John Hegre og Audun Eriksen et bestillingsverk basert på fikling med snakkende action-figurer av politiske og religiøse ledere. Dukkene er skrudd fra hverandre, og lyd-elektronikken er tuklet med, for å gjøre dem om til musikalske instrumenter. Hegre var ellers nylig på reisefot for å markere den norske støyscenen i Argentina.

Eriksen og Hegre har i følge arrangørene i TOX «sittet og loddet de siste ukene». Resultatet av dette arbeidet er en halv times konsert som spilles for første og eneste gang tirsdag kveld, under åpningen av TOX, som er et elleve dagers sidearrangement til den omvandrende og omdiskuterte DETOX-utstillingen.

John Hegre er sentral i den norske impro/støyscenen, og har fått mye oppmerksomhet med Kaptein Kaliber og samarbeidet med Lasse Marhaug i duoen Jazzkammer, som i disse dager skal være i ferd med å gjenfødes som et ekstrem-metalband. Audun Eriksen er kjent som en av Norges fremste «circuit benders» – eller kretskort-krøllere.

TOX, men først en avstikker

Vi kan nemlig ikke la være å nevne at den 29. og 30. oktober headlinet Jazzkammer, Sir Dupermann, Lasse Marhaug og Tore H. Bøe den første DECIBEL- festivalen i Buenos Aires, Argentina. DECIBEL er en ny festival for støy, ambient, out-rock og annen esoterisk musikk. Denne konserten var også Tore H. Bøes siste som soloartist – han skal heretter utelukkende konsentrere seg om Origami Republika og sitt kunstprosjekt 13051826. Bøe har lenge vært en viktig skikelse på den norske avant garde- og støyscenen, og var bl.a. oppvarmer for industri-legendene Einstürzende Neubauten på deres Europa-turné tidligere i år. Han har i dag base på Gran Canaria, der han bl.a. driver et studio. I anledning farvel-konserten legger Bøe ut sitt siste album gratis på mp3 på sin nettside: http://www.kunst.no/origami/tore/13051826/6.2.3-allcutup.html

I anledning festivalen i Bienos Aires gjorde Jørgen Træen, John Hegre og Lasse Marhaug også en TV-opptreden, og deltok dessuten i en paneldebatt hvor de presenterte og diskuterte den norske støyscenen. I den forbindelse ble Tom Hovinbøles ferske dokumentar om den norske støy-scenen, den doble DVDen «NOR-NOISE», vist ved Buenos Aires Museum of Modern Art. Konsertene i Argentina var for øvrig også de eneste konsertene Jazzkammer kommer til å gjøre i høst.

Lasse Marhaug høstet god kritikk for sitt ny album «The Shape of Rock to Come» i både inn- og utland. Marhaug har i sommer og høst spilt på festivaler rundt om i Europaa og USA, og gjort en Norgesturné med Stavanger-rockerne Noxagt. Marhaug er også aktuell med samarbeidsplaten «All Men Are Pigs» med Fe-Mail på amerikanske Gameboy Records. Sir Dupermann, alias produsent Jørgen Træen, er snart aktuell med en 7″-singel med sitt sideprosjekt TOY på Smalltown Supersound.

Det har vært stille omkring Jazzkammer siden de kom hjem fra Nord Amerika-turneen sin i sommer. Bandet har tilbringt tiden i studio og kommer til våren med nytt album på Smalltown; og det nye albumet vil vise en helt ny musikalsk retning for bandet. Gamle fans vil nok sette elektronika-teen i vrangstrupen, for Jazzkammer vil bli reinkarnert som et ekstrem metal band.

Avstikker slutt: Dette er (de)TOX

TOX-programmet vil ellers inneholde både konserter, foredrag, filmvisninger, utstillinger og egne radiosendinger, og kan studeres i sin helhet på denne nettsiden: www.tox.no. Som et apropos til sensur-debatten som det siste året har vært oppe til debatt her i Ballade, vil det alt i morgen, onsdag 24. oktober, finne sted en debatt rundt den subversive kunstens kår i institusjonen.

Problemstillingen for debatten formuleres slik: «Institusjonene ønsker ofte å presentere spennende og grensesprengende uttrykk. Hvilke utfordringer møter de og hvordan kan de håndteres? Debatten tar utgangspunkt i to konkrete episoder i sommer, under DETOX i Kristiansand og Momentum i Moss. Hvor kommer denne nye selvsensuren fra?»

Debattanter er Marith Hope, direktør for Riksutstillinger, Jørn Mortensen, leder av Momentum, og Kjartan Slettemark, kunstner. Ordstyrer er Per Platou.

Mer om selve Detox-prosjektet, som nå besøker Vestlandets hovedstad fra 23. november til 5. desember 2004, finner sted i Bergen Kunsthall og på Landmark. Co-kurator er Jørgen Larsson, og Ballade håper å komme tilbake med fremtidige rapporter fra både TOX og DETOX. I den forbindelse ber vi interesserte frilans-skribenter om å kontakte oss på arvid@mic.no.

Hele Detox-programmet, som er en del av hundreårsmarkeringen, finner interesserte på denne lenken.

