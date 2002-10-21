Politikk & debatt

Kulturen korsfestes i Bergen

Publisert
21.10.2002
Skrevet av
Knut Steen

Ved å vise kunstneren Annie Sprinkles forestilling «Herstory of Porn: Reel to Real» orienterer Bergen Internasjonale Teater seg mot pornoindustrien, der det er mer penger å hente enn innenfor et stramt kulturbudsjett, mener Hordaland Krf, som nå vil ta fra BIT all støtte for 2003. En slik reaksjon kan føre til at viktige kulturopplevelser og arbeidsplasser går tapt. – Dette hører hjemme under helt andre regimer enn vårt norske demokrati, sier administrativ leder for BIT, Mette Helgesen.

— Dette er tragikomisk, men dessverre ikke noe å le av, sier Helgesen: – Det er merkelig at de kan komme med et slikt utspill basert på tredjehåndsopplysninger og rykter. Krf har aldri kontaktet oss for å finne ut hva denne forestillingen egentlig inneholder.

Sprinkles «Herstory of Porn: Reel to Real» viser blant mye annet utsnitt fra hennes tidlige pornofilmer, men kan på ingen måte sees som en «unnskyldning» for å vise hardporno på stor skjerm, mener Helgesen:

— Her har politikerne sett P-ordet, og gått helt av skaftet. Det er et poeng og et kunstnerisk valg bak å vise Sprinkles forestilling. Vi ønsker å rive litt opp i folks oppfatninger, på samme måte som vi gjorde da vi hadde utdrag av den svarte menneskerettsforkjemperen George Jacksons dagbøker. Jeg vil på det sterkeste oppfordre de som er skeptiske til å komme og se forestillingen, der det tas ett nyansert oppgjør med pornoindustrien fra Sprinkles side. Det holder ikke å trekke ut en liten bit, og så fordømme og nekte å ta stilling til resten fordi det er litt kontroversielt, sier Helgesen.

Det er verdt å merke seg at dersom Krfs forslag går igjennom, så vil ti dansekompanier, hvorav ca. syv skulle fremføre ny norsk musikk, miste livsgrunnlaget. Det samme gjelder for BITs egne seks ansatte. Gjennomføringen av ny konsertarena som rommer tusen mennesker vil også bli skrinlagt, og de ca. 11000 publikummerne som hittil har besøkt BITs arrangementer og konserter, vil måtte finne seg et annet sted å gå.

— Vi sørger også for at flere av dansekompaniene får en plattform å stå på overfor utlandet, og har engasjert mange norske komponister, så som Jørgen Knudsen og Henrik Hellstenius – det er synd om en slik sneversynthet som Krf nå utviser skal kunne ødelegge så mye godt kulturarbeid., sier Helgesen oppgitt.

Dagsavisens Brita Møystad Engseth var en av de som besøkte forestillingen i Oslo. Hun ble positivt overrasket, i sin anmeldelse konkluderer hun slik: – «Herstory of Porn: Reel to Real» er en reise fra film til virkelighet, og gjøres med humor, varme og ikke så rent lite mot. Hadde demonstrantene utenfor sett showet, ville de pakket sammen plakatene sine i nyfunnet visshet om at Annie Sprinkle er mer på deres side enn de tror.»

