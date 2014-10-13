Kunstmusikk

Tine Rude til Borealis

13.10.2014
- Red.

Rude er tilsatt som ny daglig leder for festivalen.

Stillingen som daglig leder ble lyst ut i august etter at nåværende daglig leder Ivar Chelsom Vogt gikk over i jobben som daglig leder i Kultur Vest.

Tine Rude kommer fra en stilling som rådgiver i Bergen kommune med faglig ansvar for scenekunst, musikk og elektronisk kunst.

Både som produsent og leder har hun arbeidet med utøvende kunst og særlig med samtidsuttrykk. Hun har tidligere etablert og drevet konsertserien Avgarde og var før det produsent for scenekunstkompaniene Jo Strømgren Kompani og Kreutzerkompani. Hun tok også initiativ til å opprette det som senere ble Proscen – produsentenhet for scenekunst.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben i Borealis og til igjen å jobbe i den utøvende delen av Bergens kulturliv. Borealis har utviklet seg svært positivt i sine første 10 år, og jeg ser frem til samarbeidet med ny kunstnerisk leder, Peter Meanwell. Vi skal fortsette å sette byen, Borealis og nye musikk- og lyduttrykk på kartet både nasjonalt og internasjonalt, sier Rude i en pressemelding.

Admir Korjenic blir produsent for Østre, Ekko, Lydgalleriet og Borealis

De fire organisasjonen har gått sammen for å ansette den nye produsenten.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening

– Stor maktforskyvning

Forslaget til ny åndsverklov innebærer en stor maktforskyvning mellom oppdragsgivere og opphavere i oppdragsgivernes favør, hevder Norsk Komponistforening.

Bilde fra AKKS kurs i DJ ing

Dette skal AKKS bruke pengegave fra Christine Dancke på

Musikkorganisasjonen fikk 5000 kroner da Dancke ble kåret til Årets stemme av KK.

Juni Habel ga ut Carvings 13. januar.

– Blir litt sur når jeg tenker på han svensken med alle milliardene

2023, HVA BLIR DET? – Etter dette slippet har det gått opp for meg hvor mye jeg har promotert for Spotify...