Admir Korjenic blir produsent for Østre, Ekko, Lydgalleriet og Borealis

De fire organisasjonen har gått sammen for å ansette den nye produsenten.

Korjenic kommer fra en bakgrunn hos blant annet Phonofestivalen og Festspillene i Bergen, og har hatt flere organisatoriske stillinger i Bergens kulturliv. Han har også stiftet plateselskapet Maksimal, som har fokus på elektronisk musikk fra Bergen.

– Østre er i dag ett av svært få av sitt slag og fortsetter å sprenge grensene for hva som er mulig å gjøre innenfor elektronisk musikk og lydkunst i en såpass liten by, uttaler Korjenic i en pressemelding.

– Jeg ønsker å bidra til at vi i opprettholder ambisjonene og får inn enda flere ulike typer aktiviteter tilknyttet vårt fagfelt inn på huset.

Det er samarbeidet mellom de fire organisasjonen Østre, Ekko, Lydgalleriet og Borealis, som har gjort det mulig å ansette en produsent på fulltid.

– Vi er overbevist om at det vil gi store positive ringvirkninger for oss alle på så mange nivå, sier daglig leder på Østre Inga Moen Danielsen i samme pressemelding.