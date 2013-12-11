Steve Reich til Bergen

Minimalismens far Steve Reich (77) gjester Festspillene i Bergen i mai.

Reich kommer til Festspillene i Bergen 29. mai sammen med London Sinfonietta, som er blant komponistens favorittensembler.

Komponisten medvirker selv i Clapping, skrevet for fire hender. På konserten spilles også blant annet Reichs verk Radio Rewrite, inspirert av det britiske bandet Radiohead og Electric Counterpoint med Mats Bergström på elektrisk gitar.

Mens Reich er i Bergen skal han også holde mesterklasse og delta i samtaler.

Festspillene arrangeres fra 21. mai – 4. juni neste år. Hele programmet lanseres 6. februar.