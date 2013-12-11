Kunstmusikk

Steve Reich til Bergen

Publisert
11.12.2013
Skrevet av
- Red.

Minimalismens far Steve Reich (77) gjester Festspillene i Bergen i mai.

Reich kommer til Festspillene i Bergen 29. mai sammen med London Sinfonietta, som er blant komponistens favorittensembler.

Komponisten medvirker selv i Clapping, skrevet for fire hender. På konserten spilles også blant annet Reichs verk Radio Rewrite, inspirert av det britiske bandet Radiohead og Electric Counterpoint med Mats Bergström på elektrisk gitar.

Mens Reich er i Bergen skal han også holde mesterklasse og delta i samtaler.

Festspillene arrangeres fra 21. mai – 4. juni neste år. Hele programmet lanseres 6. februar.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

Ragnar Søderlind

Hvorfor må samtidsmusikken være upopulær?

Begrepet samtidsmusikk er i mange miljøer nærmest blitt et skjellsord. Men også jeg lever i min samtid som alle kolleger...

Steve Dobrogosz og Radka Toneff i 1982.

Ikoniske «Fairytales» i ny lyd

En av Norges første digitale innspillinger: – «Fairytales» har vært et teknologisk hinderløp som først nå er helt i mål.

Samsaya er neste låtdikter ut i Ballades serie om tekst

Samsaya: Masken skal av!

– Jeg har alltid følt at jeg har vært i opposisjon – mot tiden jeg lever i og mot miljøet rundt...