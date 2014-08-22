Stene til Flagstad-festival

Randi Stene er engasjert som ny kunstnerisk leder for Kirsten Flagstad Festival.

Festivalen, som ble etablert i Hamar i 2006 finner sted i juni hvert år. I Kirsten Flagstads ånd er det et arrangement med fokus på vokalt repertoar, med forankring i den klassiske tradisjonen.

Randi Stene fast ansatt som solist ved Det Kongelige Teater i København i 2002, hvor hun har hatt tilknytning siden 1989. Hun har sunget ved en rekke internasjonale operahus, har et utstrakt konsertrepertoar og har gjort flere plateinnspillinger. Hun er også professor II ved Norges Musikkhøgskole og casting-ansvarlig ved Trondheim Musikkteater, og har fram til nå også vært kunstnerisk leder for Sommersang på Ringve.

Randi Stene overtar stafettpinnen etter Bjørn Simensen.