Kunstmusikk

Stene til Flagstad-festival

Publisert
22.08.2014
Skrevet av
- Red.

Randi Stene er engasjert som ny kunstnerisk leder for Kirsten Flagstad Festival.

Festivalen, som ble etablert i Hamar i 2006 finner sted i juni hvert år. I Kirsten Flagstads ånd er det et arrangement med fokus på vokalt repertoar, med forankring i den klassiske tradisjonen.

Randi Stene fast ansatt som solist ved Det Kongelige Teater i København i 2002, hvor hun har hatt tilknytning siden 1989. Hun har sunget ved en rekke internasjonale operahus, har et utstrakt konsertrepertoar og har gjort flere plateinnspillinger. Hun er også professor II ved Norges Musikkhøgskole og casting-ansvarlig ved Trondheim Musikkteater, og har fram til nå også vært kunstnerisk leder for Sommersang på Ringve.

Randi Stene overtar stafettpinnen etter Bjørn Simensen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Kirsten Flagstad bio

God nok oppreisning?

– Portrettet på 100-kroner-seddelen kommer lovlig sent sett med Flagstads øyne, og det har ikke vært foretatt noen tilsvarende opprydning...

Kirsten Flagstad dokumentar

Ei samansett krigshistorie

Verdskjende Kirsten Flagstad valde å bli gravlagt anonymt. Det gjorde filmskapar Karoline Frogner nyfiken.

Randi Stene

Randi Stene slutter som kunstnerisk leder i Kirsten Flagstad Festival

Jan Helge Trøen er konstituert i stillingen for festivalen som vil gå av stabelen på Hamar i juni 2017.

Flere saker

Josefin Winther6

Josefin Winther: Luft mellom linjene

Josefin Winther har hatt høy utgivelsestakt de siste årene, med to langspillere og to EPer. For en uke siden slapp...

«Velkommen til Kauto (Capital of Nowhere)» er laget av Might Be Twins og Hánná Rein, og setter tonen for både NRKs nye samiske dramaserie og et nytt musikalsk samarbeid.

– Vi er jo selv fra Alta, og kjenner igjen mye av den samme energien, humoren og mørket

Might Be Twins og Hánná Rein har laget låta som setter den mørke, energiske tonen for NRKs nye samiske storsatsing.

Stillbilde fra Ila Autos «Gaffa og strips»

Ballade Video XXXIX: Når hjertet brister

Bare surr det sammen med gaffa og strips. Ferske videoer med Ila Auto, Lumen Drones, Löv, Tre Små Kinesere og...