Stabsmusikken med ny sesong i Ridehuset

27.08.2008
- Red.

Forsvarets Stabsmusikkorps flyttet inn i sine nye lokaler i fjor. Nå fortsetter de konsertaktiviteten her, og byr på fem konserter fram mot jul.

Åpningskonserten ”Nordlys” som går av stabelen torsdag 4. september byr blant annet på norsk musikk og et norsk fiolintalent som for tiden gjør karriere internasjonalt. Det er første gang Eldbjørg Hemsing gjester Stabsmusikken, som solist i Max Bruch’s fiolinkonsert, originalt skrevet for fiolin og orkester.

I tillegg til kjente musikkverk byr høstprogrammet også på møter med nye komponister og musikkverk. 9. oktober blir det ”Variations on America” med norsk/amerikansk dirigent Per Brevig på podiet og Geir Henning Braaten som solist.

Nytt av året er Halloween konserten fredag 31. oktober. Stabsmusikken byr på skumle komposisjoner som ”En natt på Bloksberg”, ”Trollmannens læregutt” og et amerikansk mesterverk ”Godzilla Eats Las Vegas” av Erik Whitacre.

20. november får publikumet muligheten til å høre fargerike toner for blåsere med ”Cartoon”, med musikk av Paul Hart, Adam Gorb og Donald Grantham. Høstsesong avsluttes med en julekonsert som tar oss tilbake til gamle dager og det blir et gjensyn med kjente og kjære julesanger.

Ridehuskonserter høsten 2008

Nordlys
Torsdag 4. september kl. 1930
Solist: Eldbjørg Hemsing, fiolin
Dirigent: Ole Kristian Ruud

Variations on America
Torsdag 9. oktober kl. 1930
Solist: Geir Henning Braaten, klaver
Dirigent: Per Brevig

Bøø – Halloween på Akershus festning
Fredag 31. oktober kl. 1930
Dirigent: Torodd Wigum

Cartoon
Torsdag 20. november kl.1930
Solist: Marius Hesby, trombone
Dirigent: Ole Kristian Ruud

Jul på festningen – Julen da vi var små
Torsdag 11. desember kl.1930

Dette i følge en pressemelding.

Relaterte saker

Forsvarets Stabsmusikk (Foto:www.fsmk.no)

Gimse innvier flygel

Torsdag 15. november blir Ridehusets nye flygel innviet av Håvard Gimse i en konsert med Forsvarets Stabsmusikkorps og dirigent Ole...

Ridehuset

Forsvarets Musikk med nye lokale og ny festival

INTERVJU: Det er gode tider for det tidlegare nedleggingstrua Stabsmusikkorpset. Til helga markerer dei opninga av sine nye øvingslokale. Seinare...

Forsvarets Stabsmusikk (Foto:www.fsmk.no)

Nyttårskonsert med Forsvarets Stabsmusikkorps, Jannike Kruse og Viggo Sandvik

Det er kjent og kjær filmmusikk som står på programmet når Forsvarets Stabsmusikkorps med Jannike Kruse inviterer til en annerledes...

Solveig Kringlebotn

Kringlebotn, Stabsmusikken og Marinemusikken

Solveig Kringlebotn er en sangstjerne av internasjonalt format. Torsdag og fredag denne uken står hun på scenen sammen med Forsvarets...

Forsvarets Stabsmusikk (Foto:www.fsmk.no)

Bylyder fra Oslos orkestre

Orkesterserien Bylyder er et samarbeid mellom Oslos profesjonelle orkestre og Musikkhøgskolen. Åtte konserter er planlagt, Det er et unikt konserttilbud...

Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Foto: Trine Løtvedt, www.FMKV.no)

– Forsvarsmusikerne mangler forutsigbarhet og meningsfullt arbeid

Aftenposten har den siste tiden hatt en rekke interessante artikler rundt situasjonen for Forsvarsmusikken, som rett og slett ikke har...

Flere saker

Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren

KORONAKRISEN: 900 millioner til ny stimuleringsordning

– Arrangementer skal gjennomføres, ikke avlyses, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja under pressekonferansen om videre tiltak for kultursektoren onsdag...

ARY

ARYs engler

Sangdikter, produsent og artist ARY ga sist uke ut det etterlengtede debutalbumet “For Evig” på eget plateselskap. Oppbyggingen til dette...

Tuva Færden, Jon Hjellum Brodal, Maja Gravermoen Toresen

Ballade radio: Hvor er folkemusikkbookerne?

Noen må hjelpe oss med å booke turneer. Slik oppsummerer bandet Vrang utfordringene for norsk folkemusikk.