Stabsmusikken med ny sesong i Ridehuset
Forsvarets Stabsmusikkorps flyttet inn i sine nye lokaler i fjor. Nå fortsetter de konsertaktiviteten her, og byr på fem konserter fram mot jul.
Åpningskonserten ”Nordlys” som går av stabelen torsdag 4. september byr blant annet på norsk musikk og et norsk fiolintalent som for tiden gjør karriere internasjonalt. Det er første gang Eldbjørg Hemsing gjester Stabsmusikken, som solist i Max Bruch’s fiolinkonsert, originalt skrevet for fiolin og orkester.
I tillegg til kjente musikkverk byr høstprogrammet også på møter med nye komponister og musikkverk. 9. oktober blir det ”Variations on America” med norsk/amerikansk dirigent Per Brevig på podiet og Geir Henning Braaten som solist.
Nytt av året er Halloween konserten fredag 31. oktober. Stabsmusikken byr på skumle komposisjoner som ”En natt på Bloksberg”, ”Trollmannens læregutt” og et amerikansk mesterverk ”Godzilla Eats Las Vegas” av Erik Whitacre.
20. november får publikumet muligheten til å høre fargerike toner for blåsere med ”Cartoon”, med musikk av Paul Hart, Adam Gorb og Donald Grantham. Høstsesong avsluttes med en julekonsert som tar oss tilbake til gamle dager og det blir et gjensyn med kjente og kjære julesanger.
Ridehuskonserter høsten 2008
Nordlys
Torsdag 4. september kl. 1930
Solist: Eldbjørg Hemsing, fiolin
Dirigent: Ole Kristian Ruud
Variations on America
Torsdag 9. oktober kl. 1930
Solist: Geir Henning Braaten, klaver
Dirigent: Per Brevig
Bøø – Halloween på Akershus festning
Fredag 31. oktober kl. 1930
Dirigent: Torodd Wigum
Cartoon
Torsdag 20. november kl.1930
Solist: Marius Hesby, trombone
Dirigent: Ole Kristian Ruud
Jul på festningen – Julen da vi var små
Torsdag 11. desember kl.1930
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
Dette i følge en pressemelding.