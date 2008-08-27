Stabsmusikken med ny sesong i Ridehuset

Forsvarets Stabsmusikkorps flyttet inn i sine nye lokaler i fjor. Nå fortsetter de konsertaktiviteten her, og byr på fem konserter fram mot jul.

Åpningskonserten ”Nordlys” som går av stabelen torsdag 4. september byr blant annet på norsk musikk og et norsk fiolintalent som for tiden gjør karriere internasjonalt. Det er første gang Eldbjørg Hemsing gjester Stabsmusikken, som solist i Max Bruch’s fiolinkonsert, originalt skrevet for fiolin og orkester.

I tillegg til kjente musikkverk byr høstprogrammet også på møter med nye komponister og musikkverk. 9. oktober blir det ”Variations on America” med norsk/amerikansk dirigent Per Brevig på podiet og Geir Henning Braaten som solist.

Nytt av året er Halloween konserten fredag 31. oktober. Stabsmusikken byr på skumle komposisjoner som ”En natt på Bloksberg”, ”Trollmannens læregutt” og et amerikansk mesterverk ”Godzilla Eats Las Vegas” av Erik Whitacre.

20. november får publikumet muligheten til å høre fargerike toner for blåsere med ”Cartoon”, med musikk av Paul Hart, Adam Gorb og Donald Grantham. Høstsesong avsluttes med en julekonsert som tar oss tilbake til gamle dager og det blir et gjensyn med kjente og kjære julesanger.

Ridehuskonserter høsten 2008

Nordlys

Torsdag 4. september kl. 1930

Solist: Eldbjørg Hemsing, fiolin

Dirigent: Ole Kristian Ruud

Variations on America

Torsdag 9. oktober kl. 1930

Solist: Geir Henning Braaten, klaver

Dirigent: Per Brevig

Bøø – Halloween på Akershus festning

Fredag 31. oktober kl. 1930

Dirigent: Torodd Wigum

Cartoon

Torsdag 20. november kl.1930

Solist: Marius Hesby, trombone

Dirigent: Ole Kristian Ruud

Jul på festningen – Julen da vi var små

Torsdag 11. desember kl.1930

Dette i følge en pressemelding.