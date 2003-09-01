Kunstmusikk

SONUS – ny interesseforening for klokke- og klokkespillinteresserte i Oslo

Publisert
01.09.2003
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

En ny interesseforening for klokker og klokkespill er etablert i hovedstaden. Navnet er SONUS – amici camparum Osloensis (Venner av Oslos klokker). Ved valget av et latinsk navn vil den nystiftede foreningen minne om at de arbeider med et instrument som bærer en 5000 år gammel tradisjon, samt gjøre navnet tilgjengelig internasjonalt. Foreningen er også arrangør av verdenskongressen for klokkenister og klokkespillinteresserte som legges til Oslo neste sommer.

Søndag 31. august inviterte klokkenist Vegar Sandholt til den siste sommerkonserten fra Rådhusets østre tårn denne sommeren. På programmet sto klokkespillmusikk fra land der klokkespillkulturen står særlig sterkt. I Belgia ble verdens første klokkenistskole grunnlagt av Jef Denyn i 1922, og konserten ble innledet med et av hans preludier. Fra Nederlands klokkespillkultur fremførte Sandfholt Sjef van Balkoms «Sonatine II for klokkespill», mens USA var representert med Robert Byrnes og hans «On the San Antonio River». Også to stykker av den franske komponisten Erik Satie ble fremført, i tillegg til at man tok avskjed med someren med kjente toner som «Autumn leaves» og «Raindrops keep falling on my head».

Stadig flere har vist interesse for Rådhusets konsertklokkespill etter at det ble innviet til millenniumsfeiringen for tre år siden. Mange har fått ørene opp for musikken som strømmer fra toppen av østre tårn og en del har stiftet nærmere bekjentskap med instrumentet i forbindelse med omvisninger og foredrag.

— Klokkespillets mailingliste er blitt omfattende og lang, forteller Vegar Sandholt i en pressemelding. – Og i disse dager etableres altså en ny interesseforening for klokker og klokkespill i hovedstaden.

«Sonus» er latin for klang, tone, lyd eller brus, mens undertittelen Amici Campanarum Osloensis forklarer hvem SONUS er. De er venner av Oslo bys klokker. Slik foreningen Modus i Oslo og Amici Cantus Gregoriani Nidarosæ i Trondheim har arbeidet med gregoriansk sang og gammel musikk, vil man ved valget av et latinsk navn minne om at foreningen arbeider med et instrument som bærer en 5000 år gammel tradisjon samt gjøre navnet tilgjengelig internasjonalt.

Fra hovedstadens rundt 50 kirketårn klinger klokkene til gudstjeneste, bryllup og begravelser, beretter Sandholt. En del av drabantbykirkene har også små klokkespill til liturgisk bruk. I løpet av kommende år får Oslo ytterligere to konsertklokkespill. SONUS vil arbeide for å sette fokus på klokke- og klokkespillkulturen i hovedstaden. Foreningen er også arrangør av verdenskongressen for klokkenister og klokkespillinteresserte som legges til Oslo neste sommer. Ved etableringen er det nedsatt et interimsstyre som ledes av Ranveig Naudeer.

Interesserte kan ta kontakt på telefon 995 76 808 eller per mail til sonus@carillon.no.

GenreKunstmusikkKonserter / ForestillingerOrganisasjoner

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

