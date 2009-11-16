Slagverkdebut

Nordens eneste kvinnelige slagverksensemble er norsk og holder sin første store konsert 23. november.

Mandag 23. november 2009, kl. 20.00 på ”Fabrikken” i Oslo, holder det nyetablerte ensemblet Pinquins slagverktrio sin første store konsert.

Pinquins slagverktrio er Nordens eneste kvinnelige slagverkensemble, og består av Sigrun Rogstad Gomnæs, Wendy Greenberg og Ane Marthe Sørlien Holen.

De tre unge slagverkerne møttes da de studerte ved Norges Musikkhøgskole, hvor de alle tre har tatt mastergrad i utøvende slagverk med hovedvekt på samtidsmusikk. Alle tre jobber nå som frilansere i Oslo og omegn.

Trioen ble startet høsten 2008, og i løpet av det første året har Pinquins deltatt på noen små konserter, samt spilt på Ultima 2009 sammen med de mer kjente slagverkensemblene Kroumata (SE) og Sisu (NO).

