Sibeliusprisen 2015 til Oslo Filharmoniske Orkester

I Sibeliusåret 2015 går prisen for første gang til en institusjon.

I år er det 150 år siden den finske komponisten Jean Sibeleus ble født. Sibelusprisen i jubeliumsåret går til Oslo Filharmoniske Orkester. Orkesteret mottar, ifølge pressemelding, prisen for sin nære tilknytning til finsk musikk og musikkliv.

Sibeliusprisen er en hederspris på 100.000 kroner, som deles ut av Sibelius-selskapet i Norge. Prisen deles ut for 13. gang. Dette er første gang den går til en institusjon.

Øke forståelsen for finsk musikk

Prisen gis personer eller institusjoner som har gjort en verdifull innsats for å fremme kontakten mellom finsk og norsk musikkliv. Dette være seg gjennom å øke forståelsen av og kjennskap til finsk musikk i Norge, eller norsk musikk i Finland.

Oslo Filharmoniske Orkester ble etablert i 1919 med finske Georg Schnéevoigt som sjefsdirigent, og senere har finnene Okko Kamu og Jukka-Pekka Saraste fulgt i hans fotspor.

Som sjefsdirigent i årene 1979-2002 ga Mariss Jansons Sibelius høy prioritet i sin repertoar-oppbygging med orkesteret. Det ble til turneer og innspillinger.

Sibelius selv dirigerte også orkesteret med egne verker og ulike program ved tre konserter for til sammen ca. 7000 tilhørere, da han besøkte Kristiania i mars-april 1921.

Tidligere vinnere

Tidligere mottakere av Sibeliusprisen er fiolinistene Arve Tellefsen, Henning Kraggerud og Vilde Frang, dirigentene Eivind Aadland og Jukka-Pekka Saraste, pianistene Håvard Gimse og Leif Ove Andsnes, sopranen Solveig Kringlebotn, mezzosopranen Randi Stene, cellisten Truls Mørk, multimusikeren Sinikka Langeland og professor Idar Karevold.

Sibelius-selskapet i Norge ble stiftet i 1994. Det drives uten offentlige bidrag. Selskapets formål er å stimulere kontaktene mellom finsk og norsk musikkliv.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Prisen deles ut ved Filharmoniens konsert i Oslo Konserthus den 13. november, med Jukka-Pekka Saraste som dirigent og Karita Mattila som solist.