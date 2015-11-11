Kunstmusikk

Sibeliusprisen 2015 til Oslo Filharmoniske Orkester

11.11.2015
- Red.

I Sibeliusåret 2015 går prisen for første gang til en institusjon.

I år er det 150 år siden den finske komponisten Jean Sibeleus ble født. Sibelusprisen i jubeliumsåret går til Oslo Filharmoniske Orkester. Orkesteret mottar, ifølge pressemelding, prisen for sin nære tilknytning til finsk musikk og musikkliv.

Sibeliusprisen er en hederspris på 100.000 kroner, som deles ut av Sibelius-selskapet i Norge. Prisen deles ut for 13. gang. Dette er første gang den går til en institusjon.

Øke forståelsen for finsk musikk

Prisen gis personer eller institusjoner som har gjort en verdifull innsats for å fremme kontakten mellom finsk og norsk musikkliv. Dette være seg gjennom å øke forståelsen av og kjennskap til finsk musikk i Norge, eller norsk musikk i Finland.

Oslo Filharmoniske Orkester ble etablert i 1919 med finske Georg Schnéevoigt som sjefsdirigent, og senere har finnene Okko Kamu og Jukka-Pekka Saraste fulgt i hans fotspor.

Som sjefsdirigent i årene 1979-2002 ga Mariss Jansons Sibelius høy prioritet i sin repertoar-oppbygging med orkesteret. Det ble til turneer og innspillinger.

Sibelius selv dirigerte også orkesteret med egne verker og ulike program ved tre konserter for til sammen ca. 7000 tilhørere, da han besøkte Kristiania i mars-april 1921.

Tidligere vinnere

Tidligere mottakere av Sibeliusprisen er fiolinistene Arve Tellefsen, Henning Kraggerud og Vilde Frang, dirigentene Eivind Aadland og Jukka-Pekka Saraste, pianistene Håvard Gimse og Leif Ove Andsnes, sopranen Solveig Kringlebotn, mezzosopranen Randi Stene, cellisten Truls Mørk, multimusikeren Sinikka Langeland og professor Idar Karevold.

Sibelius-selskapet i Norge ble stiftet i 1994. Det drives uten offentlige bidrag. Selskapets formål er å stimulere kontaktene mellom finsk og norsk musikkliv.

Prisen deles ut ved Filharmoniens konsert i Oslo Konserthus den 13. november, med Jukka-Pekka Saraste som dirigent og Karita Mattila som solist.

Relaterte saker

NOSO på turnè til Salzburg og Wien i Østerrike, April 2015.

– En investering

Det er lite gambling og mye penger i klassisk musikk i Salzburg og Wien. Jørgen Mathisen rapporterer fra NOSOs besøk...

Foto: CF Wesenberg

Oslo-Filharmonien: ny plan for ny musikk på gang

Direktør Ingrid Røynesdal innrømmer at de siste årenes samtidssatsing har vært tunge å bære for et orkester med faste kostnader...

Ingrid Røynesdal

Pris til Ingrid Røynesdal

De unges Lindemanpris 2014 går til Oslo-Filharmoniens direktør.

Krzysztof Drab

Kun mirakler er godt nok

– En god konsert glemmer man etter tre timer. Det må være mirakuløst! Jeg er ikke interessert i produksjoner hvor...

Kristin Skogen Lund Foto: Berit Roald

Ny styreleder for Oslo Filharmoniske Orkester

Kristin Skogen Lund tar over etter Martin Eia-Revheim.

Lise Davidsen Foto: Liv Øvland

Sibeliuspris til Lise Davidsen

Sopranen vil motta prisen under konsert med Oslo-Filharmonien 8 februar.

Flere saker

Ole Henrik Antonsen: Etterlyser forståelse for lisensiering og opphavsrettkunnskap når staten skal kartlegge muskkbransjene.

Kunstig intelligens skraper kunsten: – Hvor er vår tids Jens Evensen?

Lubna Jaffery har sjansen til å bli vår tids Jens Evensen: en som ser verdien av å beskytte våre rettigheter,...

Lystekniker Ingrid Høsøien på jobb

Derfor er sceneteknikerne så skuffa nå

Lyd og lys fortviler over det de hadde, men som staten nå tar vekk.

KVERNBERG stående portrett2 dette kutta

Ola Kvernberg har skrudd på dampen: Snart er Steamdome III klar

Det koker for Ola Kvernberg om dagen. I sin tredje episode får hans Steamdome orkesterhjelp.