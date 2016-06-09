Kunstmusikk

Publikumsrekord for Festspillene i Bergen

09.06.2016
- Red.

17 prosent flere mennesker besøkte Festpillene i år enn i 2015.

Til sammen 122.000 mennesker besøkte Festspillene i Bergen i år. Dette er en økning på 17 prosent fra 2015.

– Vi trodde nesten ikke det var mulig for oss å toppe rekordåret 2015, men opptellingen i dag viser at vi havner over fjoråret både når det gjelder antall besøkende og solgte billetter, sier festspilldirektør Anders Beyer i en pressemelding.

Antall solgte billetter økte med rundt 2.000, fra 35.000 i 2015 til 37.000 i 2016. Tallene for både solgte billetter og besøkende er eks. sponsor- og fribilletter. Til sammenligning ble det for fem år siden solgt 24.000 billetter.

– Vi opplever at vi når ut til et stadig bredere publikum, samtidig som vi satser på internasjonale samarbeid, kvalitet og nyskapning. Arrangementene på Festspillplassen har i tillegg trukket nærmere 39.000 mennesker til konserter, forestillinger, installasjoner, dans og film, sier Beyer i meldingen.

En tredjedel utsolgt

En tredel av billetterte forestillinger solgte ut. Blant dem finner vi Folkets festspillscene som hadde hele ti utsolgte forestillinger med En plass i solen. Mostraspelet I slik ei natt fylte Moster Amfi tre ganger til randen. Billettene det var størst rift om var Strindbergs trekantdrama Dødsdansen og operaen Barberen i Sevilla, med henholdsvis tre og fire fullsatte saler. De fleste konsertene i komponisthjemmene solgte også ut. I tillegg var konserten i talentprogrammet; Crescendo med Andsnes, Gimse og unge topptalenter utsolgt.

