Paulsson erstatter von Otter

06.08.2012
Carl Kristian Johansen

Stavanger kammermusikkfestival åpner i dag.

Matilda Paulsson erstatter Anne Sofie von Otter, begge mezzosopraner, på åpningskonserten til Stavanger Kammermusikkfestival.

Årsaken er at von Otter har pådratt seg en forkjølelse, men kammermusikkfestivalen melder at von Otter kommer til å gjennomføre konserten med Concerto Molante førstkommende onsdag.

På åpningskonserten kommer de kunstneriske lederne Christian Ihle Hadland, piano, og Martin Fröst, klarinett, til å spille Rolf Martinssons Suite Fantastique, som har premiere i Norge. Jerusalem Quartet spiller Alexander Borodins Kvartett nr. 2.

Konserten begynner kl. 19 i Stavanger Domkrike. Festivalen varer til 12. august. Øvrig program finnes på denne lenken.

Relaterte saker

Stavanger kammermusikkfestival med nye kunstneriske ledere

Stavanger kammermusikkfestival annonserer at den svenske klarinettisten Martin Fröst og pianisten Christian Ihle Hadland får oppdraget med å utforme programmet.

Grieg trio06

Lederskifte i Stavanger

Både den kunstneriske ledelsen og daglig leder i Kammermusikkfestival i Stavanger avslutter sine engasjementer etter årets festival.

Flere saker

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og første nestleder i familie og kulturkomiteen på Stortinget.

Ap: – Regjeringas løsning er uforutsigbar og bakpå

– Vi får håpe at ordningen som nå kommer, et halvår for sent, treffer bedre og hjelper et kulturliv i...

Lars Norberg – her på konsert med Satyricon

Perspektiver på heavy metal som skapende praksis

Metal i 2023 er et konglomerat av stiler og uttrykk – musikalsk, visuelt og konseptuelt, skriver musiker og musikkviter Lars...

Steamdome

Ola Kvernbergs gjenopningsplan

Om mykje er uklart i regjeringa sin gjenopningsplan, har i alle fall Ola Kvernberg lydsporet. «Steamdome II: The Hypogean» pumpar...