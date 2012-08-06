Paulsson erstatter von Otter

Stavanger kammermusikkfestival åpner i dag.

Matilda Paulsson erstatter Anne Sofie von Otter, begge mezzosopraner, på åpningskonserten til Stavanger Kammermusikkfestival.

Årsaken er at von Otter har pådratt seg en forkjølelse, men kammermusikkfestivalen melder at von Otter kommer til å gjennomføre konserten med Concerto Molante førstkommende onsdag.

På åpningskonserten kommer de kunstneriske lederne Christian Ihle Hadland, piano, og Martin Fröst, klarinett, til å spille Rolf Martinssons Suite Fantastique, som har premiere i Norge. Jerusalem Quartet spiller Alexander Borodins Kvartett nr. 2.

Konserten begynner kl. 19 i Stavanger Domkrike. Festivalen varer til 12. august. Øvrig program finnes på denne lenken.