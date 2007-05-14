Norsk pianist bak spansk festival

14.05.2007
- Red.

Benedicte Palko fra Stavanger er kunstnerisk leder for sin egen kammermusikkfestival – i spanske Sevilla. Den første "Internasjonal Kammermusikk Festival – Joaquín Turina" holdes nå i september.

Benedicte Palko er kunstnerisk leder for sin egen kammermusikkfestival i Sevilla, Spania. Den første ”Internasjonal Kammermusikk Festival – Joaquín Turina” finner sted 17.-23. september 2007.

Her blir det blant annet konserter, master classes og workshops. Blant de bekreftede artistene finner vi Sakari Tepponen (fiolin), Daniel Francés (fioln), James Boyd (bratsj),
Lluís Claret (cello), Israel Fausto Martínez (cello), KUSS Quartet, Cecilie Løken (fløyte), Sidsel Walstad (harpe), Javier Trigos (klarientt), Nina Pavlovski (sopran),
Bengt Forsberg (piano), José Ribera (piano) og pianist Benedicte Palko.

Det blir master classes ved Tepponen, Boyd, Claret, KUSS Quartet, Løken, Walstad og José Ribera. Deadline for disse er 15. juni.

Benedicte Palko er født i Stavanger i 1972, men er nå permanent bosatt i Sevilla. Palkos repertoar spenner over alt fra barokk til ny musikk. Hun har spesielt utmerket seg i sine fortolkninger av det wienerklassiske og romantiske repertoaret, men har også fått flere komposisjoner spesielt skrevet til seg.

Benedicte Palko er aktiv som solist og en etterspurt kammermusiker. Hun har opptrådt ved flere internasjonale festivaler bl.a. Festspillene i Bergen, Kronberg Festival, Tyskland og Truls Mørks «International chambermusic festival» i Stavanger, hvor hun bl.a. spilte med fiolinstene Leila Josefowicz, Alexander Kerr og cellisten Jian Wang.

Les mer om kammermusikkfestivalen på festivalturina.com.

Benedicte Palko på turné med anerkjent spansk cellist

Den norsk-ungarske unge pianisten Benedicte Palko er denne uken på turné i Norge med en ledende spansk cellist, Lluís Claret....

Peter Meanwell

Peter Meanwell ny direktør i Lydgalleriet

Meanwell går fra kunstnerisk leder i festivalen Borealis til produksjons- og utstillingsplattform for lydbasert kunst i Bergen.

Kathrine Synnes Finnskog

Vil vite hva eksportører gjør, og hva de trenger

Music Norway, GramArt og MFO skal i samarbeid med BI:CCI kartlegge medlemmenes aktivitet og behov.

Susanne Sundfør

Nordic Music Prize til Susanne Sundfør

Prisen ble delt ut på Sentrum Scene i Oslo under by:Larm torsdag.