Minnekonsert for Lars Kristian Holm Brynildsen

Søndag 25. september, klokken 19.30, arrangeres det minnekonsert i Tønsberg Domkirke for Lars Kristian Holm Brynildsen. Lars Kristian Holm Brynildsen var soloklarinettist i Bergen Filharmoniske Orkester, en jobb han startet i 1979. I tillegg var han medlem i Bergen Blåsekvintett, og lærer ved Griegakademiet. Han var også dirigent for Dragefjellet Musikkorps i Bergen.

Lars Kristian Holm Bryndhildsen har vært soloklarinettist i Bergen Filharmoniske Orkester siden 1979, og har også hatt samme posisjon i Stavanger Symfoniorkester.

Som soloutøver var Bryndhildsen den første som fremførte Francaix’ og Scrowaczewskis klarinett-konserter i Norge.

Brynildsen skapte seg et solid ry som en dyktig utøver med utmerket teknikk på instrumentet, noe han gjerne krediterte studier med flere av verdens fremste klarinettpedagoger – blant annet Dieter Klöcker ved Staatliche Hochschule für Musik i Freiburg og Guy Deplus i Paris.

Brynhildsen har i følge Musikkkorps.no også framhevet seg som korpsdirigent, og var i en årrekke vært dirigent for Dragefjellets Musikkorps i Bergen, med blant annet to Norgesmesterskap for Janitsjarkorps på merittlisten.

Under minnekonserten i Tønsberg kirke opptrer klarinettist Roger Arve Vigulf, samt medlemmer av Den Norske Operas orkester, det hele under ledelse av Per Kristian Arnesen.

Det er Mirablis Management som har tatt initiativ til minnekonserten, og som står som arranfgør sammen med Tønsberg kirke. Lars Kristian Holm Bryndhildsen var i 1988 sensor for Roger Arve

Vigulfs eksamen, og de to ble gode kolleger siden.

På programmet for minnekonserten står to urfremføringer: En av Arne Rødtvedt Olsen og en ved Roger Arve Vigulf. Det vil også bli fremført musikk av W. A. Mozart, samt norsk premiere på et stykke av Scott McAllister.

Lars Kristian Holm Brynhildsen ble født 8. oktober 1954, og gikk ut av tiden 17. august 2005.