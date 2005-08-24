Kunstmusikk

Minnekonsert for Lars Kristian Holm Brynildsen

24.08.2005
- Red.

Søndag 25. september, klokken 19.30, arrangeres det minnekonsert i Tønsberg Domkirke for Lars Kristian Holm Brynildsen. Lars Kristian Holm Brynildsen var soloklarinettist i Bergen Filharmoniske Orkester, en jobb han startet i 1979. I tillegg var han medlem i Bergen Blåsekvintett, og lærer ved Griegakademiet. Han var også dirigent for Dragefjellet Musikkorps i Bergen.

Lars Kristian Holm Bryndhildsen har vært soloklarinettist i Bergen Filharmoniske Orkester siden 1979, og har også hatt samme posisjon i Stavanger Symfoniorkester.

Som soloutøver var Bryndhildsen den første som fremførte Francaix’ og Scrowaczewskis klarinett-konserter i Norge.

Brynildsen skapte seg et solid ry som en dyktig utøver med utmerket teknikk på instrumentet, noe han gjerne krediterte studier med flere av verdens fremste klarinettpedagoger – blant annet Dieter Klöcker ved Staatliche Hochschule für Musik i Freiburg og Guy Deplus i Paris.

Brynhildsen har i følge Musikkkorps.no også framhevet seg som korpsdirigent, og var i en årrekke vært dirigent for Dragefjellets Musikkorps i Bergen, med blant annet to Norgesmesterskap for Janitsjarkorps på merittlisten.

Under minnekonserten i Tønsberg kirke opptrer klarinettist Roger Arve Vigulf, samt medlemmer av Den Norske Operas orkester, det hele under ledelse av Per Kristian Arnesen.

Det er Mirablis Management som har tatt initiativ til minnekonserten, og som står som arranfgør sammen med Tønsberg kirke. Lars Kristian Holm Bryndhildsen var i 1988 sensor for Roger Arve
Vigulfs eksamen, og de to ble gode kolleger siden.

På programmet for minnekonserten står to urfremføringer: En av Arne Rødtvedt Olsen og en ved Roger Arve Vigulf. Det vil også bli fremført musikk av W. A. Mozart, samt norsk premiere på et stykke av Scott McAllister.

Lars Kristian Holm Brynhildsen ble født 8. oktober 1954, og gikk ut av tiden 17. august 2005.

GenreKunstmusikkKonserter / ForestillingerNekrologer

Relaterte saker

Grieg Ensemble, Litauen

Roger Arve Vigulf i verden

Mirabilis Management er et foretak som arrangerer og promoterer klarinettisten og komponisten Roger Arve Vigulf. Nå melder de om stor...

Torstein Aagard Nilsen (Foto: Mic.no)

Ny musikkfestival i Bergen: BrassWind 2004

1. og 2. oktober er det for første gang klart for BrassWind festival i BIT Teatergarasjen. Her vil nokre av...

Elisabeth Norberg Schulz

Storstilt klassisk musikkinnsats for flomofrene

Et stort oppbud av profilerte musikere og sangere framfører Johannes Brahms’ «Ein deutsches Requiem» i Oslo Konserthus søndag 16. januar,...

Rolf Wallin (stående, s/h)

Sesongprogram med samtidssnitt fra BFO

Bergen Filharmoniske Orkester presenterte et sesongprogram i går som gjør det lov å håpe at nyere musikk begynner å etablere...

Andrew Litton dirigerer (foto: Yale.edu)

Bergen Filharmoniske Orkester til Paris

Sjefsdirigent Andrew Litton dirigerer Bergen Filharmoniske Okrester de kommende tre ukene. BFO og Litton gjør to konserter i Paris under...

Ole Kristian Ruud dirigerer

Kjempekritikker for Bergenfilharmonikernes Grieginnspillinger

Det er kort mellom superlativene i utenlandsk presse for de innspillingene som Bergen Filharmoniske Orkester dirigert av Ole Kristian Ruud...

Flere saker

Turid Birkeland

Kunsten å slå inn åpne dører?

Uten mot til å stille spørsmål ved historien går vi med ryggen inn i framtida, skriver Turid Birkeland, direktør i...

Simen Korneliussen, festivalsjef for Vill Vill Vest i Bergen

VILL VILL VEST 2020 er avlyst

– Situasjonen i Bergen er nå så kritisk at vi ikke finner det forsvarlig å invitere artister, gjester og publikum...

Gaovddis, tromma som nå offisielt blir gitt tilbake til samene etter at den overlevde sin eier som ble brutalt myrdet i kolonimaktas varetekt på 1600 tallet.

Samisk tromme kommer «hjem»

Omstridt samisk instrument er nå formelt på plass hos samene. Den heter forresten ikke runebomme, den heter goavddis.