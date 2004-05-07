Sesongprogram med samtidssnitt fra BFO

Bergen Filharmoniske Orkester presenterte et sesongprogram i går som gjør det lov å håpe at nyere musikk begynner å etablere seg i orkesterrepertoaret, og som også har en rød tråd i dagens nordiske komponisters bruk av historisk materiale. BFO kaster seg ikke ut i den mest ekstreme avantgarden, men både klassikere fra den annen wienerskole og etablerte nordiske profiler som Wallin, Nordheim, Abrahamsen, Thommessen og Thoresen har fått plass gjennom hele året. Andrew Litton er heller ikke redd for vestlandsikoner som Sæverud og Tveitt.

Av Hild Borchgrevink

BFO har blant annet grepet tak i Rolf Wallins ”Act”, verket som ble bestilt og urframført av det anerkjente amerikanske Cleveland Orchestra i fjor, etter at orkesteret først hadde blitt kjent med komponisten gjennom hans prisbelønnede klarinettkonsert. ”Act” er Wallins første orkesterverk på tretten år. Det spilles første uke av februar sammen med danske Per Nørgårds annen fiolinkonsert og en Carl Nielsen-symfoni, alt under Ingar Bergbys ledelse.

«Act er et stykke om fart, om gleden ved aktivitet, og fremfor alt, om styrken i å være aktive sammen. I en tid hvor alle områder av menneskelig aktivitet er dominert av konkurranse, er det godt å bli minnet om at fra slakting av mammuter til det å skape de komplekse samfunnene vi lever i i dag, er grunnlaget for menneskehetens suksess vår evne til å samarbeide. Og for meg er et av de mest fremtredende eksemplene på menneskelig samarbeid symfoniorkesteret, hvor rundt hundre spesialiserte og veldig individuelle musikere handler sammen som én enorm klingende organisme som forandrer linjene og prikkene i partituret til levende, bevegelige katedraler av lyd, ” sa Wallin til våre engelske sider i forbindelse med urframføringen.

Allerede uken etter er det også klart for nyere repertoar. BFO spilte i februar i år under fransk radios samtidsmusikkfestival Présences, og ble etter det invitert tilbake til samme festival i 2005. Présences’ festivalsjef René Bosc har valgt ut nordmannen Lasse Thoresen som en slags huskomponist over tre år, og Bergenfilharmonien reiser dermed til Paris blant annet med hans triokonsert ”Transfigurations”, som ble urframført i St. Petersburg i fjor vår.

I mars reiser BFO på Europaturné med to forskjellige programmer, ett med Sæveruds ”Kjempeviseslåtten”, Mahler og Sjostakovitsj, og ett med utdrag fra Geirr Tveitts ”Hundrad folketonar frao Hardanger”, koblet med Stravinskys fiolinkonsert og Beethovens 7. I slutten av april er det klart for en urframføring fra Arne Nordheims hånd, ”Tre memorabler for trombone og orkester” med Marius Hesby som solist. Her er det også funnet plass til Ketil Hvoslefs Antigone-variasjoner.

Under Festspillene slår orkesteret til med Olav Anton Thommessens helaftens konsertopera ”Et Glassperlespill”. På begynnelsen av 1980-tallet begynte Thommessen å benytte kjent musikalsk stoff og sitater som utgangspunkt for noen av sine verker. De første verkene tilhørende «Et Glassperlespill» ble til: «Fra et Glassperlespill», med temaer fra Beethoven og Verdi, urfremført av Oslo Filharmoniske Orkester, «Makrofantasi over Griegs a-moll» av BFO i 1981 og «Beyond Neon» av The Minnesota Symphony Orchestra i 1982. «Gjennom Prisme» ble komponert i 1983. Dette førte til flere priser: Kritikerprisen, Wilhelm Hansens Legat og Lindemanprisen. For «Gjennom Prisme» fikk Thommessen Nordisk Råds Musikkpris i 1990.

Høsten i Bergen står i større grad i den tradisjonelle symfoniske musikkens tegn, blant annet med besøk av Elisabeth Norberg-Schulz i Strauss’ ”Vier letzte Lieder”. Men i september kobles Tveitts fjerde klaverkonsert med Hans Abrahamsens ”Nacht und Trompeten”, som er tilegnet Hans Werner Henze og som også er et verk hvor erindringen om tidligere tiders musikk (trompetsignaler, sicilianomelodikk, romantisk patos og Stravinsky-sk neoklassisisme) settes i spill med minimalisme og modernisme. Uken etter er det klart for Jon Øivind Ness’ feillesninger av Gershwin, «George gets a makeover». En annen, eldre fristelse er novembers kobling av Alban Bergs fiolinkonsert og Mahlers femte symfoni, før året avsluttes med Verdis requiem.

BFO melder også at orkesteret har tilsatt ny informasjonssjef. Henning Målsnes (42) kommer fra tilsvarende stilling i Festspillene i Bergen der han har vært ansatt siden 1997. Målsnes har også arbeidet i utenrikstjenesten i seks år og var blant annet stasjonert ved den norske ambassaden i Dublin med ansvar for presse- og informasjonsarbeid. Han er statsviter av utdanning og har ved siden av arbeidet i Festspillene også vært engasjert i det frivillige musikkliv i flere år, gjennom styreverv i Norsk Skoleorkesterforbund i Hordaland og Åsane Unge Strykere. Målsnes vil tiltre stillingen 1. august.