Magnus Hexeberg og Torbjørn Haaland vant Midgard komposisjonspris 2022 for solo klassisk gitar.(Foto: Midgardkonkurransen)
Midgard komposisjonspris for første gang til to vinnere
Midgard komposisjonspris 2022 for solo klassisk gitar ble delt ut denne uka, og gikk for første gang til to vinnere: Magnus Hexeberg og Torbjørn Haaland.
Ueve er et vakkert verk med en sterk poetisk åre. Stykket beveger seg innenfor et avgrenset harmonisk rammeverk med små, men virkningsfulle utsving. Musikken virker åpen selv om den har en konsekvent form. Verket er svært idiomatisk skrevet og tydelig notert. Dette er et spillbart stykke som vil kunne finne sin plass på gitarrepertoaret.
Aftermath er et spennende verk med et tydelig særpreg. Verket har en reflekterende karakter. Her utforskes mange av gitarens klanglige muligheter med utgangspunkt i instrumentets egen resonans. Stykket utfordrer også gitarens idiomatiske muligheter. Verket er konsekvent komponert og har et interessant, men klart formforløp. Dette er et stykke som vil kunne inspirere utøvere til å arbeide med gitarens klanglige muligheter.