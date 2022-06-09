Midgardkonkurransens komponistpris

Magnus Hexeberg og Torbjørn Haaland vant Midgard komposisjonspris 2022 for solo klassisk gitar.(Foto: Midgardkonkurransen)

Kunstmusikk

Midgard komposisjonspris for første gang til to vinnere

Publisert
09.06.2022
Skrevet av
- Red.

Midgard komposisjonspris 2022 for solo klassisk gitar ble delt ut denne uka, og gikk for første gang til to vinnere: Magnus Hexeberg og Torbjørn Haaland.

Magnus Hexeberg (1998) og Torbjørn Haaland (1999) vant årets Midgardkonkurranse for unge komponister i alderen 15 til 25 år med verkene «Ueve» og «Aftermath».

Årets jury besto av komponistene Cecilie Ore, Eivind Buene og Jan Martin Smørdal. Dette sier juryen om Magnus Hexebergs «Ueve»:

Ueve er et vakkert verk med en sterk poetisk åre. Stykket beveger seg innenfor et avgrenset harmonisk rammeverk med små, men virkningsfulle utsving. Musikken virker åpen selv om den har en konsekvent form. Verket er svært idiomatisk skrevet og tydelig notert. Dette er et spillbart stykke som vil kunne finne sin plass på gitarrepertoaret.

Og dette sier de om Torbjørn Haalands «Aftermath»:
Aftermath er et spennende verk med et tydelig særpreg. Verket har en reflekterende karakter. Her utforskes mange av gitarens klanglige muligheter med utgangspunkt i instrumentets egen resonans. Stykket utfordrer også gitarens idiomatiske muligheter. Verket er konsekvent komponert og har et interessant, men klart formforløp. Dette er et stykke som vil kunne inspirere utøvere til å arbeide med gitarens klanglige muligheter.
Begge vinnerkomposisjonene vil bli utgitt av Norsk musikkforlag og fremført av gitarister i klasse 2 og 3 under Midgardkonkurransen 2022. Vinnerne får også hver sin pengepremie, opplyser Midgardkonkurransen.
Midgard komposisjonsprisMidgardkonkurranse for unge komponisterMidgardkonkurransen 2022

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

