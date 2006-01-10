Mestermøte på Parkteatret: Mørk og Austbø

Det er duket for mestermøte på Parkteatret den 26.januar, når Truls Mørk og Håkon Austbø spiller Janacek. På scenen på Grünerløkka møtes Truls Mørk og Håkon Austbø til en tolkning av Janaceks «Pohádka»: Et eventyr for cello og klaver, og verk som er i en særstilling i tsjekkeren Leos Janaceks produksjon. – Generasjonen under 40 vil synes dette er spennende, mener Austbø.

«Det er første gang den verdensberømte cellisten Truls Mørk spiller i Parkteatret, og et møte mellom ham og Håkon Austbø er det mange som har sett fram til», heter det i en pressemelding fra Parkteatret.

Håkon Austbø har denne sesongen sin egen konsertserie på Parkteatret, kalt «Piano+». I denne serien trekker han med seg en rekke andre kunstnere for å presentere kjent og ukjent musikk fra det 20.århundre. Programmet den 26. januar er den tredje av fire konserter, og er i sin helhet konsentret om tsjekkeren Leos Janacek, som var noe av en outsider i sin tid, på grunn av at hans musikalske stil var i utakt med de rådende trender.

I de siste 20-30 år har imidlertid interessen for Janaceks musikk vokst, og hans operaer har funnet veien til standardrepertoaret, samtidig som kammermusikken har blitt stadig mer spilt.

Kveldens hovedverk er «Den forsvunnenes dagbok» fra 1919, som er en liten miniopera for alt, tenor og tre damestemmer, der handlingen ligger i klaveret. Det er en historie om forbudt kjærlighet – kanskje en referanse til komponistens eget forhold til en langt yngre kvinne, noe som utvilsomt bidro til hans sene oppblomstring. Visstnok fremføres verket for første gang i Norge.

Under vignetten «Piano Pluss: Musikk fra det 20. århundre» har Håkon Austbø ønsket å ta for seg verker av bl.a. Debussy, Ravel, Satie, Poulenc, Hindemith, Eisler, Weill, Ligeti og Bartok.

— I denne serien spiller jeg med norske musikere som jeg har valgt å samarbeide med, forteller den anerkjente pianisten, som nylig har vendt tilbake til Norge etter 40 år i utlandet. – Hovedtyngden av programmet er musikk fra første halvdel av det tyvende århundre. Jeg presenterer dessuten verker som aldri har vært spilt før i Norge, sier Austbø.

Blant Austbøs musikalske samarbeidspartnere i ”Piano +” er Guri Egge (sopran), Atle Sponberg (fiolin), Truls Mørk (cello), Nils Harald Sødal (tenor), Anna Einarsson (alt), Einar Henning Smebye (klaver), Hans Kristian Kjos-Sørensen (slagverk) og Markus Leoson (slagverk). I tillegg blir det også innslag med kor og dans.

— Jeg har valgt å arbeide med en type kunstnere som, i likhet med meg, er villige til å ta sjanser ved å utfordre den tradisjonelle konsertformen. Jeg ønsker å legge opp programmer som jeg tror vil trekke et yngre og et litt annerledes publikum enn det tradisjonelle konsertpublikummet i Oslo. Ved å legge konsertserien på Parkteatret ser jeg muligheten for å nå ut til dette publikummet. Generasjonen under 40 vil synes dette er spennende, mener Austbø.