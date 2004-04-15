Lørdagens konsert med Cikada avlyst

Konserten med Cikada strykekvartett og klarinettist Hans Christian Bræin lørdag 17. april kl. 21.00 på Parkteatret er dessverre avlyst på grunn av et dødsfall i en av musikernes familie. Konserten vil bli gjennomført senere, i løpet av mai eller juni. Tidspunktet annonseres senere, forteller produsent Thorbjørn Tønder Hansen.

Det planlagte programmet for konserten var kvartetter av de unge norske komponistene Emil Bernhardt, Eivind Buene og David Bratlie, samt Rolf Wallins «Phonotope I» for strykekvartett og liveelektronikk og finske Magnus Lindbergs virtuose klassiker for klarinett og strykekvartett, Clarinet Quintet.