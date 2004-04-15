Kunstmusikk

Lørdagens konsert med Cikada avlyst

Publisert
15.04.2004
Skrevet av
- Red.

Konserten med Cikada strykekvartett og klarinettist Hans Christian Bræin lørdag 17. april kl. 21.00 på Parkteatret er dessverre avlyst på grunn av et dødsfall i en av musikernes familie. Konserten vil bli gjennomført senere, i løpet av mai eller juni. Tidspunktet annonseres senere, forteller produsent Thorbjørn Tønder Hansen.

Det planlagte programmet for konserten var kvartetter av de unge norske komponistene Emil Bernhardt, Eivind Buene og David Bratlie, samt Rolf Wallins «Phonotope I» for strykekvartett og liveelektronikk og finske Magnus Lindbergs virtuose klassiker for klarinett og strykekvartett, Clarinet Quintet.

Cikada strykekvartett, foto: Tom Sandberg

Cikada inntar København og Malmö

Danmarks Radio arrangerer i dagene 30. april til 2. mai en tredagers festival med Cikada i Radiohusets Konsertsal i København,...

Ivar Frounberg (foto: samfundet.dk)

Ikke så dumt å komme fra Norden

«Å være en nordisk komponist behøver ikke nødvendigvis å være en ulempe,» skriver komponisten Bendik Hagerup i denne artikkelen om...

Else Olsen S,

John Cage tilbake på Henie Onstad i helgen

Henie Onstad Kunstsenter var vert da John Cage besøkte Norge i 1983, og flere nye verker av ham ble urfremført...

Cikada Duo

Cikada på Warszaw Autumn

Lørdag 25. september spiller Cikada Strykekvartett og Cikadas pianist Kenneth Karlsson på den traditionsrike festivalen Warszaw Autumn i Polen. Med...

Stillbilde fra The Musical Slaves They Cant Stop You

Ballade video LIV: De kan ikke stoppe oss  

Hele ni nye videoer, og fem premierer. Med Aurora, Hardhaus, The Musical Slave, Maria Norseth Garli, HAVA, Anne Gard, Flying...

Levi Henriksen Foto: Henning Benjaminsen

– En sang som formelig ropte navnet mitt

Årets Vidar Sandbecks kulturpris-vinner Levi Henriksen tolker Sandbeck på ny singel.

Alan Walker

Alan Walker-låt legges ut som NFTer

Svensk NFT-selskap selger eierrettigheter i låter. Stykkevis.