Kunstmusikk

Look me straight into the ear

Publisert
10.05.2007
Skrevet av
- Red.

Samtidsmusikk og videokunst møter organisk elektronika på Cafetearet i Oslo. Her blir det slagverk, videokunst og et enmanns kalimbaorkester.

Slagverker Eirik Raude og videokunstner Boya Bøckman – featuring enmanns kalimbaorkesteret «Easyfinger» alias Jon Platou Selvig presenterer vårens siste arrangement på Cafeteatret. Etter suksessfulle turneer i Europa blir det nå mulig å oppleve det som omtales som en «nyskapende og facsinerende audiovisuell forestilling i ny drakt.»

Konserten er et resultat av flere års samarbeid og utprøving av relasjoner mellom perkusjon og video. Ved å supplere samtidsmusikken med levende bilder, ikke bare billedliggjøres musikken, men musikeren får et utvidet instrument gjennom trigging og gjensidig påvirkning mellom musikk og bilde. Konserten er et resultat ev en pågående prosess, som har tatt Raude og Bøckman fra barneskoleturne i Norge til Konzerthaus i Wien. Med seg denne gangen har de ”Easyfinger”, som bygger broer mellom det akustiske og elektroniske.

Medvirkende:
Eirik Raude anses som en av dagens ledende nordiske perkusjonister. Han har vært solist for et stort antall orkestre, blant annet Oslo Filharmoniske Orkester, og har turnert mye rundt i Europa og vunnet flere priser. Soloplaten ”I ching” fra 2005, fikk god mottakelse fra kritikerne.

Jon Platou Selvig er musiker med sitt hovedfelt innen elektronisk musikk og rock. Han har spilt med Salvatore i mange år og lager filmmusikk til animasjon og kortfilm. Soloprosjektet hans, Easyfinger, bruker fingerpiano som lydkilde for å lage minimalistiske elektroniske landskap. I samarbeid med Eirik Raude og Boya Bøckmann vil han bruke elementer fra perkusjons-oppsettet til Raude for å skape samspill mellom musikere og video.

Boya Bøckman arbeider med forskjellige utøvede kunstnere innen genrene teater, performance og musikk. Hovedfokuset i hans arbeid med video er utvikling av relasjoner mellom artisten og levende bilder. Bøckman er medlem av teatergruppa De Utvalgte, og jobber freelance som produsent, lysdesigner, lærer og dokumentarfilmmaker.

Tidspunkt:
Lørdag 12. mai Kl: 20.00

Søndag 13. mai Kl: 20.00

