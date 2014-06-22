Kunstmusikk

Korprisen til Terje Kvam

Publisert
22.06.2014
Skrevet av
- Red.

Tildelt hedersprisen i sitt siste år som domkantor i Oslo.

Korprisen på 25 000 deles ut av Norges Korforbund til personer som har gjort en fremragende innsats for korsangen i landet. Tidligere prismottakere er Grete Pedersen, Sverre Valen og Henning Sommero.

15. juni ble prisen utdelt etter en konsert med over 100 sangere fra Oslo Domkor, Oslo Domkirkes Guttekor, Oslo Domkirkes Ungdomskor og Trefoldighet Jentekor

Lørdag 21. juni drar de samme korene til Paris, for å gjøre konserter i kirkene La Madeleine og St. Eustache 23. og 24. juni. Kvam var i Paris med Oslo Domkor i 1984 og runder av sitt siste år som domkantor ved å ta med domkirkens kor til Frankrike – 30 år etter.

Norges Korforbund skriver blant annet følgende i sin begrunnelse:

«Terje Kvam er født i Levanger, oppvokst i India, studerte klaver ved Trinity College i London og tok organisteksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo ved tidligere domorganist i Oslo domkirke, Arild Sandvold. Terje Kvam har i tillegg til sin musikalske utdannelse tatt teologisk embetseksamen. Han har studert orgel og orkesterdireksjon i Stuttgart med professorene Rilling, Gönnenwein og Grisckat. Fra 1973 og 20 år fremover var han lektor i kirkemusikk og korledelse ved Musikkhøgskolen i Oslo – for å nevne noe.

Terje Kvam har hatt stor betydning for oppbyggingen av korvirksomheten i Oslo domkirke spesielt. Oslo domkor er i dag å regne som en institusjon i norsk kulturliv med sentrale oppgaver ved kongelige og statlige begivenheter, og andre nasjonale markeringer. Korlivet i domkirken omfatter også ungdomskor, guttekor og mannskor. Domkirken, og arbeidet Kvam stadig legger ned er også en inspirasjon for profesjonelle og fremtidige profesjonelle sangere som har fått virke sammen med koret. Et annet perspektiv er hvordan han har løftet frem mengdevis av repertoar som han har ledet på en fremragende måte gjennom hundrevis av konserter.

Det aller viktigste for Kvam er å formidle et budskap. Han er spesielt opptatt av tekstens betydning, og hvordan vokalmusikken er i stand til å formidle denne. Formingen av ordene er et fagfelt for seg, noe Kvam mestrer til fulle. Videre vil det åndelige perspektivet i tekst kunne ligge hos musikken selv.

Gjennom sitt virke og som pedagog er han, og har vært en inspirator for kor og kordirigenter i hele Norge.»

GenreKunstmusikkKorPriser

Relaterte saker

Terje Kvam

Tilretteleggjaren

Det beste er godt nok for Terje Kvam. Oslo Domkor er 30 år, og markerer med tekstutdjuping som fremste mål.

Korvirksomheten er stor over hele landet, og er avhengig av frivilligheten. Her illustrert ved Oslo Domkor (koret er ikke omtalt i innlegget)

Løfter frem liturgien

Oslo Domkor spiller konsert sammen med Tord Gustavsen og Arve Henriksen i domkirken. Dirigent Terje Kvam mener det er viktig...

Steinar Eielsen mottar Korprisen

Korprisen til Steinar Eielsen

Prisen ble delt ut under Landsfestivalen for kor i Stavanger i helgen.

Flere saker

Hedvig Mollestad trio

Hedvig Mollestad Thomassen: Fra gitarist til bestillingskomponist

Parallelt med slipp av Hedvig Mollestad Trios sjette plate på sju år, ble hun lansert som komponisten av Tingingsverket til...

Sangeren og kvederen Kim Rysstad

Velklingende, men forsiktig Draumkved

PLATEANMELDELSE: Kim Rysstad har en trygg og varm stemme. Sammen med komponist Jon Øivind Ness har han skapt en velklingende,...

Komponist og bassist Ingebrigt Håker Flaten med Tingingsverket til Vossa Jazz

Ingebrigt Håker Flaten med Tingingsverket på Vossa Jazz 2020

Ingebrigt Håker Flaten Octett framfører verket «EXIT KNARR» under jazzfestivalen i april.