Korprisen til Terje Kvam

Tildelt hedersprisen i sitt siste år som domkantor i Oslo.

Korprisen på 25 000 deles ut av Norges Korforbund til personer som har gjort en fremragende innsats for korsangen i landet. Tidligere prismottakere er Grete Pedersen, Sverre Valen og Henning Sommero.

15. juni ble prisen utdelt etter en konsert med over 100 sangere fra Oslo Domkor, Oslo Domkirkes Guttekor, Oslo Domkirkes Ungdomskor og Trefoldighet Jentekor

Lørdag 21. juni drar de samme korene til Paris, for å gjøre konserter i kirkene La Madeleine og St. Eustache 23. og 24. juni. Kvam var i Paris med Oslo Domkor i 1984 og runder av sitt siste år som domkantor ved å ta med domkirkens kor til Frankrike – 30 år etter.

Norges Korforbund skriver blant annet følgende i sin begrunnelse:

«Terje Kvam er født i Levanger, oppvokst i India, studerte klaver ved Trinity College i London og tok organisteksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo ved tidligere domorganist i Oslo domkirke, Arild Sandvold. Terje Kvam har i tillegg til sin musikalske utdannelse tatt teologisk embetseksamen. Han har studert orgel og orkesterdireksjon i Stuttgart med professorene Rilling, Gönnenwein og Grisckat. Fra 1973 og 20 år fremover var han lektor i kirkemusikk og korledelse ved Musikkhøgskolen i Oslo – for å nevne noe.

Terje Kvam har hatt stor betydning for oppbyggingen av korvirksomheten i Oslo domkirke spesielt. Oslo domkor er i dag å regne som en institusjon i norsk kulturliv med sentrale oppgaver ved kongelige og statlige begivenheter, og andre nasjonale markeringer. Korlivet i domkirken omfatter også ungdomskor, guttekor og mannskor. Domkirken, og arbeidet Kvam stadig legger ned er også en inspirasjon for profesjonelle og fremtidige profesjonelle sangere som har fått virke sammen med koret. Et annet perspektiv er hvordan han har løftet frem mengdevis av repertoar som han har ledet på en fremragende måte gjennom hundrevis av konserter.

Det aller viktigste for Kvam er å formidle et budskap. Han er spesielt opptatt av tekstens betydning, og hvordan vokalmusikken er i stand til å formidle denne. Formingen av ordene er et fagfelt for seg, noe Kvam mestrer til fulle. Videre vil det åndelige perspektivet i tekst kunne ligge hos musikken selv.

Gjennom sitt virke og som pedagog er han, og har vært en inspirator for kor og kordirigenter i hele Norge.»