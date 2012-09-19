Løfter frem liturgien

Oslo Domkor spiller konsert sammen med Tord Gustavsen og Arve Henriksen i domkirken. Dirigent Terje Kvam mener det er viktig at kirkemusikken ikke bare blir et middel for å få folk til å komme i kirken.

– Musikken i kirken blir mer og mer et middel for å få folk til å komme. Jeg mener dette er grunnleggende feil. Kirkemusikken og liturgien skal ha en spesiell plass i kirkerommet, sier Kvam.

Ballade møter Kvam og Tord Gustavsen noen dager før konserten. De står ved pianoet i kjelleren i Oslo Domkirke og studerer repertoaret. De gransker partituret, kommer med innspill til overganger og korpartier. Begge er opptatt av de religiøse aspektene ved musikken.

Kommer fra kirkemusikken

Gustavsen har tidligere at den musikalske bakgrunnen hans er preget av salmer, hymner og gospel. Denne musikken utgjør et grunnspor for den anerkjente jazzpianisten.

– Kirkemusikk er en sentral sjanger for meg. Jeg har hørt mer kirkemusikk enn jazz i store deler av livet, og har også vært ufaglært kantor i Kirkens Bymisjon, sier han.

Det var dirigent Kvam som inviterte Gustavsen og trompetist Arve Henriksen til å spille sammen med domkoret.

Tanken er å fremføre et klassisk korrepertoar, mens de to jazzmusikerne utfordres til å improvisere over domkorets vokalpartier. Domorganist Kåre Nordstoga bidrar også på orgel under deler av konserten, som har fått navnet «Challenge».

Improvisasjon

– Arve og jeg er som alltid opptatt av å lytte og engasjere oss der og da. Å kunne følge en umiddelbar energi. Men improvisasjon bygger også på kunnskaper om stil og sjanger, sier Gustavsen.

Det er første gang pianisten samarbeider med Oslo Domkor, men han har spilt i domkirken tidligere.

– Jeg har jobbet i rommet med Kåre Nordstoga. Vi gjorde en felles konsert med Messiens musikk, der jeg responderte improvisatorisk, sier Gustavsen.

Utfordrer koret

Kvam sier at samarbeidet med Gustavsen og Henriksen er et viktig eksperiment for korets del. Han ønsker å utfordre koret til å legge vekt på utveksling og samspill.

– Korfremførelser blir ofte gjengivelser av de beste prestasjonene fra prøvene, men konserter er mislykkede uten en stor grad av lydhørhet. Koret vil synge annerledes med Arve og Tord. Det er et forsøk på å skape en helt ny sjanger, sier Kvam.

– Det er også viktig for oss å finne et konsept som både legger listen høyt og som trekker folk.

Konserten er et ledd i markeringen av domkorets 30-årsjubileum. Koret planlegger blant annet konserter med Bob Dylan-låter og en festkonsert som markerer 200-årsdagen til Ludvig Mathias Lindeman i løpet av høsten.

Blant komponistene som fremføres under søndagens konsert er Anton Bruckner, Johannes Brahms og den engelske renessansekomponisten Thomas Tallis.