Kunstmusikk

Knut Nystedt er død

10.12.2014
- Red.

Komponisten, kirkemusikeren, kor- og orkesterdirigenten Knut Nystedt døde mandag, 99 år gammel.

Ved tildelingen av komponistforeninges ærespris, uttalte styreleder i Norsk Komponistforening at Nystedt har hatt en rik tilstedeværelse i norsk kulturliv og har stått i frontlinjen for å forsvare den moderne eksperimentelle musikken.

– Spesielt har han vært sentral i utvikling og fornying av kirkemusikken, og har påvirket sterkt både den liturgiske musikken ved gudstjenester og den mer eksperimenterende konsertmusikken, sa Hedstrøm.

Knut Nystedt hadde flere verv som tillitsmann i organisasjonslivet, blant annet som styremedlem i Norsk Komponistforening 1963-75, og Komponistforeningens musikkfaglige utvalg i over 20 år. Han hadde også styreverv i Rikskonsertene, Statens kunstnerråd og Statens musikkråd.

I 1950 ble han valgt som den første dirigenten for Det Norske Solistkor, som han dirigerte i 40 år, til 1990.

I 1966 ble han tildelt St. Olavs Orden, 1. klasse og i 2005 ble han utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv

Knut Nystedt

Nytt æresmedlem

99 år gamle Knut Nystedt ble idag utnevnt som nytt æresmedlem i Norsk Komponistforening.

