Knut Nystedt er død

Komponisten, kirkemusikeren, kor- og orkesterdirigenten Knut Nystedt døde mandag, 99 år gammel.

Ved tildelingen av komponistforeninges ærespris, uttalte styreleder i Norsk Komponistforening at Nystedt har hatt en rik tilstedeværelse i norsk kulturliv og har stått i frontlinjen for å forsvare den moderne eksperimentelle musikken.

– Spesielt har han vært sentral i utvikling og fornying av kirkemusikken, og har påvirket sterkt både den liturgiske musikken ved gudstjenester og den mer eksperimenterende konsertmusikken, sa Hedstrøm.

Knut Nystedt hadde flere verv som tillitsmann i organisasjonslivet, blant annet som styremedlem i Norsk Komponistforening 1963-75, og Komponistforeningens musikkfaglige utvalg i over 20 år. Han hadde også styreverv i Rikskonsertene, Statens kunstnerråd og Statens musikkråd.

I 1950 ble han valgt som den første dirigenten for Det Norske Solistkor, som han dirigerte i 40 år, til 1990.

I 1966 ble han tildelt St. Olavs Orden, 1. klasse og i 2005 ble han utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv

