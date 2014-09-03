99 år gamle Knut Nystedt ble idag utnevnt som nytt æresmedlem i Norsk Komponistforening.

Æresmedlemskapet tildeles personer som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk. Nystedt har utmerket seg i det norske musikklivet med et mangeårig virke som kirkemusiker, komponist, kor- og orkesterdirigent.

– Jeg er stolt av å kunne overrekke prisen til Knut Nystedt. Han har hatt en rik tilstedeværelse i norsk kulturliv og har stått i frontlinjen for å forsvare den moderne eksperimentelle musikken. Spesielt har han vært sentral i utvikling og fornying av kirkemusikken, og har påvirket sterkt både den liturgiske musikken ved gudstjenester og den mer eksperimenterende konsertmusikken, sier styreleder i Norsk Komponistforening, Åse Hedstrøm i en pressemelding.

Knut Nystedt var har hatt flere verv som tillitsmann i organisasjonslivet, blant annet som styremedlem i Norsk Komponistforening 1963-75, og Komponistforeningens musikkfaglige utvalg i over 20 år. Han har også innehatt styreverv i Rikskonsertene, Statens kunstnerråd og Statens musikkråd.

I 1950 ble han valgt som den første dirigenten for Det Norske Solistkor.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.