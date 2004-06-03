Kirkemusikerne feirer i helgen

Fagseksjonen for kirkemusikk i MFO feirer seg selv i helgen med to store korkonserter i Trefoldighetskirken og Domkirken. Det tidligere Norsk kantor-og organistforbund kan nå feire 100-årsjubileum. De slår på stortromma og inviterer til to konserter som spenner fra Palestrina til Trond Kvernos mektige Matteuspasjon og ny musikk av unge norske komponister.

Lørdag ettermiddag i Domkirken fremfører Oslo Domkor ”Matteuspasjonen” av Trond Kverno, et verk hvor Kverno har skrevet musikk til lidelseshistorien slik den er fortalt hos Matteus. Dette verket krever hele ti solister, deriblant to kontratenorer. Fem utgjør evangelistens stemme, og fem synger Vox Christi. Blant de utenlandske solistene finner vi Ian Partridge, Andrew King og Adrian Peacock. Spinnesiden er norsk – Marianne Hirsti og Marianne Andersen.

Samme dag er det orgelkonsert i Domkirken, hvor blant andre Kåre Nordstoga, Inger Lise Ulsrud og Anders Eidsten Dahl spiller.

Etter komponisten Trond Kvernos mening skiller musikk i kirkerommet seg vesentlig fra musikk i konsertsalen: ”Når musikk fremføres i kirkerommet, er utøveren hele den kristne menighet der alle synger, eller noen synger på vegne av alle mens de andre ber. Instrument er også den kristne menighet. Klangrommet er den hellige allmenne kirkes tro … og tilhører til dette liturgiens Gesamtkunstwerk er Den Treenige Gud. Menighetens bønn er målet – ikke den estetiske nytelse. Musikken hører oss og tolker oss for Guds trone – hovedpoenget er ikke at vi hører musikken. Dette er den hovedforståelse som ligger til grunn for mitt arbeide. Jeg betrakter dette arbeidet på linje med ikonmalerens arbeide, der hvert ikon er et vindu til en annen virkelighet enn den verden som omgir oss,” sier Kverno til bladet Norsk Kirkemusikk.

Dagen før, fredag 4. juni, er det jubileumskonsert i Trefoldighetskirken med korene Con Spirito, Uranienborg Vokalensemble, Ginnungagap og Vestoppland kammerkor. Denne konserten tar utgangspunkt i den kirkelige kormusikks kilder representert ved italieneren Palestrina. Derfra går veien via tyske Schein til norske komponister i tidsspennet mellom Edvard Grieg og Ola Gjeilo (f.1978).

”Uranienborg vokalensemble vil fremføre verker av Palestrina, Schein, Nystedt og Gjeilo. Con Spirito lar oss låne øre til Grieg, Sverre Bergh, Nystedt og Hovland. Vestoppland kammerkor presenterer Henrik Ødegaards arrangementer av folketoner fra Vardal og Land, hentet fra korets CD «Fryd», og Ginnungagap gjør partiturer av Kjell Habbestad og Torbjørn Dyrud om til levende klanger,” skriver Norsk kirkemusikk.

Vestoppland Kammerkor er et blandet og ungt kor med 24 medlemmer. Koret holder til ved Mjøsa, og medlemmene kommer i hovedsak fra Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Med årene har koret blitt svært populært i distriktet. I vår gav de ut CDen ”Fryd” med gamle melodier fra Vardal og Land. Dirigent er Kjetil Almenning.

Almenning dirigerer også vokalensemblet Ginnungagap, som var invitert festivalkor under årets Landsfestival for kor i Stryn og blant annet holdt konsert under årets kirkemusikkfestival i Oslo. Con Spirito er en av institusjonene i norsk korliv. De deltar under sin mangeårige dirigent Helge Birkeland. Uranienborg Vokalensemble er et relativt nystartet kor tilknyttet Uranienborg menighet. Koret dirigeres av Elisabeth Holte.