Kammermusikkfestivaler for klimaet

– Dette markerer starten på et grønt skifte for Valdres sommersymfoni. Det er på tide at kulturbransjen viser at vi tar klimakrisen på alvor, sier fiolinist og kunstnerisk leder for Valdres sommersymfoni, Guro Kleven Hagen. Sammen med svenske Järna Festival Academy vil de jobbe mot å bli en null-utslippsfestival.

De internasjonale musikkfestivalene Valdres sommersymfoni og Järna Festival Academy ønsker å bidra til å vise hvordan den klassiske musikkindustrien kan ta ansvar i den pågående klimakrisen, skriver Valdres sommersymfoni i en pressemelding. Sommeren 2022 setter de i gang et pilot-prosjekt når musikere til og fra Valdres- og Järna-festivalene må reise med tog, buss eller elbil. Fly og bensinbil er utelukket, melder Valdres-festivalen, og opplyser om at de fra 2023 stiller krav om at samtlige artister må reise miljøvennlig.

Cellist Jakob Koranyi og pianist Peter Friis Johansson er kunstneriske ledere for Järna Festival Academy (JFA). De siste årene har festivalen jobbet for å minske klimagass-utslippene, uten at det har hindret verdensstjerner i å ta turen til Sverige.

– Verdenskjente artister har tatt turen til festivalen deres med tog fra Sentral-Europa, sier kunstnerisk leder for kammermusikkfestivalen i Valdres, Guro Kleven Hagen.

– Sammen kan vi tilby våre artister flere konserter på reisen, noe som er viktig når man skal vurdere å ta tog og buss gjennom store deler av Europa.

Etter endt festival i Valdres skal en stor del av musikerne dra videre til Järna Festival Academy der de gjentar store deler av programmet. Kleven Hagen ser flere fordeler med samarbeidet:

– Fordelene med å koordinere musikere og festivalprogram er ikke bare miljømessige, men også kunstneriske. Musikerne får også spilt samme program flere ganger og jobbet sammen over lengre tid.

Kleven Hagen forteller om «overveldende positiv» respons blant musikere, som uttrykker takknemlighet over at noen tar ansvar.

– Jeg tror ikke jeg kjenner noen klassiske musikere eller arrangører som fornekter det FN sier om hvor alvorlig klimaendringene er for menneskeheten, sier den kunstneriske lederen, – men likevel har en til nå fløyet orkestre, dirigenter og musikere rundt i Norge og utlandet med den største selvfølgelighet. Nå haster det, og vi må alle ta ansvar der vi kan. Jeg er veldig glad og stolt over at Valdres sommersymfoni skal jobbe mot å være en null-utslippsfestival, og håper det kan være en oppfordring til norske konsertarrangører og artister til å jobbe mot det samme.

Det kommer fram av hjemmesidene til Valdres sommersymfoni at de fra før er et såkalt «miljøgodkjent arrangement» gjennom den private, ideelle stiftelsen FEE Norway. Her vurderes arrangøren etter hvordan den planlegger, kommuniserer og håndterer blant annet avfall, vann, transport og mat og drikke.