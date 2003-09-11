Kammermusikk til folket!

Under navnet klassisk+ satser Rikskonsertene sammen med 15 utvalgte arrangører landet rundt på et nytt prosjekt innen klassisk- og samtidsmusikk. Prosjektet skal sikre kammermusikken levedyktige vilkår i årene framover sammen med dyktige musikere og innsatsvillige arrangører. – Vi ville bidra til å skape et jevnere tilbud av kammermusikk, en genre som ofte blir litt glemt mellom de store festivalene, sier Trond A. Thune i Rikskonsertene til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Det er den verdensberømte pianisten Grigory Sokolov som åpner ballet, han er fortiden godt i gang med sin Norgesturné som bringer han gjennom det ganske land, fra så langt sør som Grimstad og helt opp til Harstad.

— Grunnen til at vi valgte en så tror stjerne til å åpne konsertserien vår i år er nettopp fordi vi ønsker å vise at vi satser ordentlig på dette her, forklarer Thune. – Vi hadde i Rikskonsertene en stund merket oss at besøkstallene for kammermusikkonserter var litt lave – ikke alarmerende på noen måte – men litt lave. Dette ville vi gjøre noe med, sier han.

De 15 arrangørene som er valgt ut blir jevnlig tilbudt konserter fra Rikskonsertene og de blir også stimulert til å støtte opp med egen lokale tiltak.

— Målet er å få et større tilbud på lokalt og regionalt plan, og da er det bra å kunne sende noen store trekkplastre på turné også, uttaler Thune. Han medgir imidlertid at det ikke bare er enkelt å sende en artist som Sokolov på turné.

— Vi sender jo rundt et flygel med to teknikere land og strand rundt. I tillegg øver han mellom fem og tolv timer hver dag, det er litt av en kabal som skal gå opp rent logistisk sett. Men publikumsresponsen er overveldende, sier han entusiastisk.

Et lite blikk på listen over konsertsteder for klassisk+ viser at det ikke er de store byene som er hovedmålet.

– Det er riktig, vi prioriterer et jevnlig tilbud til distriktene i denne omgang. Det er uansett større muligheter for å høre kammermusikk i Oslo, Bergen og Tronhjem ellers. Men Sokolov spilte i Gamle Logen i Oslo for noen dager siden, det er ikke slik at det er et mål å sørge for at klassisk+ ikke kommer til de store byene også, ler han.

Trond A. Tune utdyper bakgrunnen for hvordan klassisk+ ble stablet på benene.

— Konsertserien klassisk+ fikk sin start med et krav og ønske fra direktør Einar Solbu om å styrke og bedre formidlingstilbudet og publikumstilfanget innenfor klassisk og samtidsmusikk i Norge, forklarer han.

— Dette ble «Aksjon kammermusikk», hvor konsertserien klassisk+ er en av virkemidlene. Dermed kunne både Rikskonsertene og arrangørene tenke langsiktig og bygge opp både kompetanse, publikumskunnskap og markedsføringsverktøy hos begge parter. Samtidig gikk Rikskonserene inn i en delingsmodell, hvor Rikskonsertene tok mer ansvar for produksjonen og det økonomiske ansvaret.

Oppgradering av markedføringskunnskaper, festivalbesøk og krav om nye formidlingsmetoder overfor nye publikumsgrupper står sentralt i dette bildet.

— Blant annet har vi denne gang en såkalt «programinnledning» i forkant av konsertene med en som forteller om musikken, komponistene og Sokolov. Det har vist seg å vøre en stor suksess hittil, avslutter Thune.

De utvalgte arrangørene som er tilknyttet klassisk+ er: Bodø Kulturhus, Drammens Teater, Festiviteten, Haugesund Teater & Konserthus, Harstad Kulturhus, Ibsenhuset – Skien, Musikkens Venner i Hamar og omegn, Musikkens venner – Arendal, Musikkens venner – Grimstad, Musikkens venner – Molde, Musikkens venner – Sarpsborg, Nøtterøy kulturhus, Sandnes kulturhus, Stavanger konsertforening og Ål kulturhus.

Turnélisten for Sokolov er som følger:

07.09 Nøtterøy kulturhus kl.19.30

08.09 Sarpsborg, Filadelfia kirken kl.19.30, Musikkens venner

09.09 Oslo, Gamle Logen kl.19.30,

11.09 Grimstad Kulturhus kl.19.30, Musikkens venner

12.09 Skien, Ibsenhuset kl.19.30,

13.09 Drammens Teater kl.19.00,

14.09 Ål kulturhus kl.19.30,

17.09 Sandnes kulturhus kl.19.30,

19.09 Molde, Bjørnsonhuset kl.19.30, Musikkens venner

21.09 Hamar kulturhus kl.19.30, Musikkens venner

24.09 Harstad Kulturhus kl.19.30

26.09 Trondheim, Frimurerlogen kl.19.30, Trondheim kammermusikkfestival

I skrivende stund er det planlagt ytterligere tre konsertturnéer, deriblant med INTRO-klassisk – som er Rikskonsertenes satsning på unge talenter, Øystein Birkeland skal på veien med syv (!) cellsiter og én sopran, mens Vertavo skal spille land og strand rundt neste vår. Til sammen skal kammer+ imidlertid vare i tre år, så det vil komme flere turnéer etter hvert.