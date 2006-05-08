INTRO-klassisk: Finalistene er klare

Nå er det klart hvilke musikere som kommer til finalen i det Rikskonsertene omtaler som «Norges tøffeste musikkonkurranse». Under Festspillene i Bergen konkurrerer fem klassiske stortalenter om en plass i Rikskonsertens lanseringsprogram, INTRO-klassisk. Kristian Lindberg, Johannes Martens, Lina Felberg Braaten, Berit Norbakken Solset og Sigrun Rognstad Gomnæs har fått muligheten til å prøve seg i år.

— Det kommer til å bli veldig spennende i Bergen, og en flott finalekonsert. Alle musikerne holder et veldig høyt nivå, så her er ingenting avgjort på forhånd, sier Helge Skansen, juryleder og direktør for Rikskonsertene.

Følgende fem musikere skal i ilden under finalekonserten i Håkonshallen den 28. mai: Kristian Lindberg (klaver), Johannes Martens (cello), Lina Felberg Braaten (klaver), Berit Norbakken Solset (sopran) og Sigrun Rognstad Gomnæs (slagverk).

Leif Ove Andsnes, Truls Mørk og Håvard Gimse har alle fått karrierehjelp av Rikskonsertene. Sopranen Eir Inderhaug går i år ut av det treårige lanseringsprogrammet, og har i løpet av den tiden etablert seg som en nasjonal og internasjonal artist. Nå nyter hun stor suksess som Cosette i «Les Miserables» på Trøndelag Teater.

— Det har vært viktig for meg å være INTRO-musiker. Etter å ha studert i utlandet i åtte år, har det vært godt å få profileringshjelp av Rikskonsertene. INTRO-klassisk har hjulpet meg inn på mange festivaler, sier Inderhaug, som nå er bortimot fullbooket ut 2009.

INTRO-klassisk er Rikskonsertenes treårige lanseringsprogram for utøvere innen den klassiske, kunstmusikalske sjangeren. Rikskonsertene samarbeider med flere av landets fremste musikkformidlingsinstitusjoner om lanseringsprogrammet.

Formålet med lanseringsprogrammet er å hjelpe unge, særskilt dyktige musikere ved begynnelsen av deres profesjonelle karrierer, gi dem gode utviklingsmuligheter og la publikum og musikkliv bli kjent med dem.

Rikskonsertenes INTRO-musikere er for tiden:

• Johannes Weisser (baryton) 2005 – 2008

• Håkon Mørch Stene (slagverk) 2005 – 2008

• Kjell Tore Innervik (slagverk) 2004 – 2007

• Joachim Kjelsaas Kwetzinsky (piano) 2004 – 2007

• Ellen Ugelvik (piano) 2003 – 2006

• Eir Inderhaug (sopran) 2003 – 2006

Juryen for årets INTRO-finale er juryleder Helge Skansen, Arnfinn Refsdal, Håkon Austbø, Øystein Birkeland, Svein Bjørkøy og Frøydis Ree Wekre.

