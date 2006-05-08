Kunstmusikk

INTRO-klassisk: Finalistene er klare

Publisert
08.05.2006
Skrevet av
- Red.

Nå er det klart hvilke musikere som kommer til finalen i det Rikskonsertene omtaler som «Norges tøffeste musikkonkurranse». Under Festspillene i Bergen konkurrerer fem klassiske stortalenter om en plass i Rikskonsertens lanseringsprogram, INTRO-klassisk. Kristian Lindberg, Johannes Martens, Lina Felberg Braaten, Berit Norbakken Solset og Sigrun Rognstad Gomnæs har fått muligheten til å prøve seg i år.

— Det kommer til å bli veldig spennende i Bergen, og en flott finalekonsert. Alle musikerne holder et veldig høyt nivå, så her er ingenting avgjort på forhånd, sier Helge Skansen, juryleder og direktør for Rikskonsertene.

Følgende fem musikere skal i ilden under finalekonserten i Håkonshallen den 28. mai: Kristian Lindberg (klaver), Johannes Martens (cello), Lina Felberg Braaten (klaver), Berit Norbakken Solset (sopran) og Sigrun Rognstad Gomnæs (slagverk).

Leif Ove Andsnes, Truls Mørk og Håvard Gimse har alle fått karrierehjelp av Rikskonsertene. Sopranen Eir Inderhaug går i år ut av det treårige lanseringsprogrammet, og har i løpet av den tiden etablert seg som en nasjonal og internasjonal artist. Nå nyter hun stor suksess som Cosette i «Les Miserables» på Trøndelag Teater.

— Det har vært viktig for meg å være INTRO-musiker. Etter å ha studert i utlandet i åtte år, har det vært godt å få profileringshjelp av Rikskonsertene. INTRO-klassisk har hjulpet meg inn på mange festivaler, sier Inderhaug, som nå er bortimot fullbooket ut 2009.

INTRO-klassisk er Rikskonsertenes treårige lanseringsprogram for utøvere innen den klassiske, kunstmusikalske sjangeren. Rikskonsertene samarbeider med flere av landets fremste musikkformidlingsinstitusjoner om lanseringsprogrammet.

Formålet med lanseringsprogrammet er å hjelpe unge, særskilt dyktige musikere ved begynnelsen av deres profesjonelle karrierer, gi dem gode utviklingsmuligheter og la publikum og musikkliv bli kjent med dem.

Rikskonsertenes INTRO-musikere er for tiden:

• Johannes Weisser (baryton) 2005 – 2008
• Håkon Mørch Stene (slagverk) 2005 – 2008
• Kjell Tore Innervik (slagverk) 2004 – 2007
• Joachim Kjelsaas Kwetzinsky (piano) 2004 – 2007
• Ellen Ugelvik (piano) 2003 – 2006
• Eir Inderhaug (sopran) 2003 – 2006

Juryen for årets INTRO-finale er juryleder Helge Skansen, Arnfinn Refsdal, Håkon Austbø, Øystein Birkeland, Svein Bjørkøy og Frøydis Ree Wekre.

Ballade anbefaler i denne sammengheng også et besøk til Festspillene i Bergen på nettet. Rikskonsertenes egen samleside for INTRO-satsingen kan du lese her.

Under finner du som vanlig et utvalg av artikler og intervjuer Ballade har hatt med aktuelle INTRO-musikere.

Relaterte saker

Eir Inderhaug

Program for INTRO-klassisk under Festspillene i Bergen

Jakten på neste generasjons store klassiske stjerner er i gang. Den 28. mai konkurrerer noen av landets største klassiske talenter...

ELMER (Foto: rikskonsertene.no)

Jazzintro 2006 starter på Vossajazz i påsken

Norsk jazzforum, Rikskonsertene og fem av landets største jazzfestivaler står bak Jazzintro, som er et lanseringsprogram for unge, profesjonelle jazzutøvere....

Ellen Ugelvik, foto: T. Schönfeld, fra rikskonsertene.no

Ellen Ugelviks supersoniske uker

Andre halvdel av februar blir hektisk for pianist Ellen Ugelvik. Hun skal på turnè med Håkon Stene (asamisimasa), der repertoaret...

Majorstuen collage

Majorstuen vant INTRO-folk

– Vi har allerede masse ideer, sier en overlykkelig Andreas Ljones i folkemusikkgruppa Majorstuen. Under sommerens Jørn Hilme-stevne vant de...

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky på Festspillene i Bergen,

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky: Usentimental følsomhet

Ballade har under årets Festspill i Bergen fokusert på ungt norsk talent. I løpet av festivalens siste helg holdt noen...

Johannes Weisser (Foto: Hilde Holbæk Hanssen)

Johannes Weisser: På vei hjem

«Ung, fremadstormende, uvanlig talentfull» står det i Festspillenes presentasjon. I fjor satte han hovedstaden på ende med sin Masetto i...

Flere saker

Elin Aamodt slutter som leder i GramArt etter 13 år

Lederskifte i GramArt 

Elin Aamodt slutter som leder i GramArt etter tretten år. Marius Øvrebø-Engemoen blir fast daglig leder for organisasjonen.

Knut Bjørnar Asphol, musiker, komponist, produsent og tekniker, tok initiativ til minnekonserten for ofrene etter det store skredet i Gjerdrum ved nyttår.

Minnekonsert for skredofrene i Gjerdrum

Silya, Rein Alexander, Eva Weel Skram, Yasir Moa, Hanne Krogh og Guro Sibeko er blant kunstnerne og artistene som stiller...

Kollisjon illustrasjon kinosal

Vil du lage musikkvideo, men mangler finansiering?

Kollisjon utlyser pitchekonkurranse med 50 000 kroner i potten, for skapere bosatt eller med virke, på Østlandet.