Kunstmusikk

Bergby til Sjøforsvarets musikkorps

09.01.2015
- Red.

Bergby er musikkorpsets sjefdirigent og kunstneriske leder fra 1. januar.

Bergby er orkesterdirigent innen samtidsmusikk, opera og klassisk musikk. Siden 1994 har han jevnlig blitt engasjert som gjestedirigent for alle de norske symfoniorkestrene og samtlige norske militærkorps, og har i tillegg vært sjefsdirigent i Kongelige norske marines musikkorps (KNMM).

I 2009/10 var han engasjert som norsk profildirigent i Kringkastingsorkesteret (KORK), hvor han blant annet dirigerte alle Brahms’ symfonier. I perioden 2003-2008 var han tilknyttet Bergen filharmoniske orkester (BFO) som fast gjestedirigent med ansvar for norsk og nordisk repertoar. Han har vært sjefsdirigent for Värmlandsoperaen og for Värmlandsoperans sinfonietta i syv år. Videre har han vært sjefsdirigent for Opera Vest og BIT 20 Ensemble i 10 år.

Ingar Bergby studerte klarinett med professor Richard Kjelstrup ved Norges musikkhøgskole (NMH) og senere orkesterdireksjon med professor Karsten Andersen samme sted og med Jorma Panula i Helsingfors. Karrieren som profesjonell dirigent startet med samtidsmusikk da han ble sjefsdirigent for Bit 20 Ensemble i 1991 og Opera vest (nå Bergen nasjonale opera – BNO) i 1993.

