Komponistkonkurranse oppfordret til å skape musikk som gjenspeiler og reflekterer over begrepet kulturell integrering.

I januar i fjor lanserte polske Ludvig van Beethoven Association en internasjonal komponistkonkurranse som del av prosjektet “Multiculturalism Does Not Work?». Multikulturalisme ble tema for konkurransen, og nå blir vinnerverkene av Dai Bo (Kina) og Ignacy Zalewski (Polen) fremført i Krakow og Trondheim.

Mangfoldig multikulturalisme

I juryen for konkurransen satt blant andre komponisten Ståle Kleiberg. Han forklarer at prosjekttittelen nok høres bedre ut på polsk enn den gjør i oversettelse. På norsk ville den kunne lyde: Hvem har sagt at multikulturalisme ikke virker?

I konkurransen skulle dette forstås som en oppfordring til å skape musikk som på ulike måter gjenspeiler og reflekterer over begrepet kulturell integrering.

– Hva skjer når man lanserer et slikt tema som utgangspunkt for musikk?

– De innkomne bidragene viser svært ulik tilnærming til temaet. Symfoniorkesteret er jo i utgangspunktet et rent europeisk medium. Instrumentariet ligger fast og de enkelte instrumentene har sine klanglige muligheter og begrensninger. Mulighetene for å skape multikulturelle uttrykk i og gjennom symfoniorkesteret må derfor finnes på andre plan, sier Ståle Kleiberg.

Han forteller at flere av bidragsyterne valgte å ta utgangspunkt i strukturelle elementer fra ikke-europeiske kulturers musikk.

– I noen tilfeller er resultatet blitt hørbart multikulturelt, i andre tilfeller ligger det mer på inspirasjons- og strukturplanet. Dette har nok vært den vanligste innfallsvinkelen, men det finnes også eksempler på andre løsninger.

– Prosjektet spør: «Hvem har sagt at multikulturalisme ikke virker?» Hvordan tenker du at musikk kan brukes til å stille slike spørsmål?

– Spørsmålet er, slik jeg og juryen for øvrig har oppfattet det: Hvordan kan ulike kulturer integreres i ett og samme samfunn på en måte som er gjensidig fruktbar?

– Dette er et av de viktigste spørsmålene vi kan stille i dag, og det er en fordel at så mange som mulig reflekterer over det. Det kan man gjøre i debattform, kronikkform, i form av vitenskapelig tekst men også i kunstnerisk form. Deltagerne i denne komponistkonkurransen har gjort nettopp det. At folk fra ulike sektorer av samfunnet engasjerer seg i denne typen spørsmål, er et stort poeng i seg selv.

Musikkfaglig viktigst

Alle de innsendte bidragene var anonymiserte, så KIeiberg vet ikke om det var ulike tilnærminger fra ulike ståsted. Han vet heller ikke om det var norske bidrag i konkurransen.

I juryarbeidet ble både tilnærmingen til multikultur og det musikfaglige grundig diskutert. Men hovedvekten falt på sistnevnte, forteller Kleiberg.

– Det har vært helt uomgjengelig at det musikkfaglige måtte være på plass. Det er ikke nok å ha en god idé hvis man skal lykkes med å skrive for fullt symfoniorkester. Her er det også mye kunnskap og håndverk som skal sitte.

– Hvorfor går samarbeidet mellom nettopp Krakow og Trondheim?

– Krakow er Trondheims vennskapsby, og Trondheim Symfoniorkester har hatt flere samarbeidsprosjekter med kulturinstitusjoner fra nettopp denne polske byen.

Polsk dirigent

Kommunikasjonssjef Anne Steen i Trondheim Symfoniorkester utdyper dette med at orkesterets sjefdirigent, Krzysztof Urbański, også er polsk, noe som har forsterket gode relasjoner med Polen. Hans kontakter er ifølge Steen også den sannsynlige årsaken til at orkesteret ble ønsket til fremførelsen av verket.

Under fredagens konsert vil derimot ikke Urbański dirigere. Dirigent vil være Jacek Kaspszyk, kunstnerisk leder for National Philharmonic i Warszawa.

Konsert med Trondheim Symfoniorkester i Krakow 23. januar og i Trondheim 29. januar med Beethoven Akademia fra Krakow.