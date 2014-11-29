Vant prinsesse Astrids musikkpris

29.11.2014
- Red.

Sveitsiske Elena Schwarz gikk til topps i konkurransen som i år arrangeres for dirigenter.

Schwartz er født i Lugano i 1985, og er Master of Arts i orkesterdireksjon, utdannet fra Geneva University of Music.

Prinsesse Astrid Musikkpris har pågått hele uken i Tromdheim. I finalen dirigerte Scwhartz Trondheim Symfoniorkester i Beethovens Egmont-ouverture og fra Tsjaikovskijs Symfoni nr. 5

Schwarz har også Certificate of Advanced Studies in Contemporary Music Conducting fra Concervatorio della Svizzera Italiana og har nylig fått et professorat ved det unge Edward Said National Conservatory of Palestine. Schwarz er opprinnelig cellist.

 

Relaterte saker

Mayumi Kanagawa og Prinsesse Astrid, fru Ferner Foto: TSO

Prinsesse Astrid Internasjonale Musikkpris til japansk-amerikanske fiolinist

Mayumi Kanagawa mottok prisen etter sin fremføring av Tsjaikovskijs fiolinkonsert i finalen med Trondheim Symfoniorkester torsdag kveld.

Prinsesse Astrid, fru Ferner delte ut musikkprisen i direksjon til Yuwon Kim fra Sør Korea.

Yuwon Kim vant Prinsesse Astrid Internasjonale Musikkpris

Nils Erik Måseidvåg ble beste norske deltaker på 3. plass i dirigentkonkurransen i Trondheim

