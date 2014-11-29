Vant prinsesse Astrids musikkpris

Sveitsiske Elena Schwarz gikk til topps i konkurransen som i år arrangeres for dirigenter.

Schwartz er født i Lugano i 1985, og er Master of Arts i orkesterdireksjon, utdannet fra Geneva University of Music.

Prinsesse Astrid Musikkpris har pågått hele uken i Tromdheim. I finalen dirigerte Scwhartz Trondheim Symfoniorkester i Beethovens Egmont-ouverture og fra Tsjaikovskijs Symfoni nr. 5

Schwarz har også Certificate of Advanced Studies in Contemporary Music Conducting fra Concervatorio della Svizzera Italiana og har nylig fått et professorat ved det unge Edward Said National Conservatory of Palestine. Schwarz er opprinnelig cellist.