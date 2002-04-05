Haugland vil lage opera av Ambjørnsen

Komponist Glenn Erik Haugland og librettist Rolf Norsen vil lage opera av Ingvar Ambjørnsens roman «Dukken i taket». Den populære forfatteren skal være begeistret over forslaget, som nå også er inne til vurdering hos operasjef Bjørn Simensen. Det er Aftenposten som i dag kan fortelle dette i sitt morgenutgave.

— En ny norsk opera er et kjempeløft, sier Simensen til Aftenposten. – Mange må si sin mening. Vi trenger noen uker på oss.

Både Glenn Erik Haugland og Rolf Norsen har stor tro på at Ambjørnsens roman egner seg som musikkdrama.

— Da jeg leste om boken og hørte Ambjørnsen snakke om den, tenkte jeg at dette kan jeg jobbe med. Det er et veldig emosjonelt ladet stoff, uttaler Haugland til Aftenposten. – Operaen blir en thriller, hvor mye av spenningen ligger i hva hovedpersonen velger. Det foregår en kamp i Rebekkas sinn. Skal hat og hevnlyst få dominere livet hennes? Vi kaller operaen «Rebekka» og lar den utspille seg på to plan: Det som faktisk skjer i Holmestrand, og det som foregår i Rebekkas hode. Det er en veldig gunstig musikalsk situasjon å ha to nivåer å jobbe med.

Mens Haugland og Norsen venter på svaret fra Den Norske Opera, kan de glede seg over at den kritikerroste operaen «Hulda og Garborg» i dag har sin Oslopremiere på Det Norske Teatret, som Hulda Garborg i sin tid var initiativtager til.

— Det er veldig morsomt at «Hulda og Garborg» har fått et liv også etter premieren på Tynset, sa Glenn Erik Haugland til Ballade i mars. – Stykket kommer også til å bli satt opp på Bryne en gang i august, etter ønske fra Garborg-folket der. Oppsetningen på Det Norske Teatret blir ellers med originalbesetningen, som nå alle gleder seg til denne muligheten.

«Hulda og Garborg» fremføres 5., 6., 8. og 9. april på scene 2 i Det Norske Teater. Mandag den 8. blir det en matineforestilling, der det blir mulighet til å møte librettist Rolf Norsen og Haugland i en samtale om forestillingen. Du finner ellers godt med bakgrunnsstoff ved å følge artikkellenkene nedenfor. «Hulda og Garborg» hadde sin urfremføring på Tynset 3. august 2001.

Hele artikkelen hos Aftenposten kan du lese her.