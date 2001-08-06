Kunstmusikk

Suksess for «Hulda og Garborg»

Publisert
06.08.2001
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Glenn Erik Haugland & co. kunne glede seg over fullt hus, stående applaus og mange lovord etter urpremieren på «Hulda & Garborg» i Tynset fredag kveld. – Hele denne helgen har vært en eneste sterk opplevelse for meg. Nå vet jeg hva jeg skal drive med resten av livet, sier komponisten, som bl.a. fikk heftig ros fra både kolleger og kulturminister Ellen Horn.

”Hulda og Garborg – en kammeropera i to akter” hadde premiere i Tynset kulturhus fredag kveld, med bl.a. kulturminister Ellen Horn i første rekke.

— Hun var rørt og nærmest fra seg av begeistring, forteller en smøblid Glenn Erik Haugland på telefon fra Tynset. – Det føler jeg meg virkelig ydmyk for. I det hele tatt fikk jeg utrolig mange fine ord etter premieren, som bød på fullsatt hus og stående applaus. Til søndagens forestilling kom flere komponistkolleger av meg til Tynset, og ga uttrykk for like stor begeistring. Når til og med folk som Thommesen og Hellstenius synes du har vært flink, må det jo nesten være noe galt et sted.

Glenn Erik Haugland kan nok tillate seg å spøke med både seg selv og sine kolleger, for ”Hulda og Garborg” tegner til å bli en suksess – noe som kan være med på å sikre den et liv utover de fire planlagte forestillingene. Det nye norske musikkdramatiske verket har gjennomgående fått svært gode kritikker i norsk presse.

Spesielt begeistret var Astrid Kvalbein i VG søndag, som ga forestillingen terningkast 5 og overskriften ”Heilstøypt”. Hun skriver alt i ingressen: ”Kammeroperaen om Hulda og Garborg er blitt eit uvanleg vakkert og heilstøypt stykke musikkdramatikk. Urpremieren på Tynset i helga synte oss ei framsyning med klassikarpotensial.”

Begeistrede anmeldelser finner vi som nevnt også i Klassekampen og Nationen, mens Randi Wenche Haugen i NRK P2 mente at ”operaen byr på flott musikk til fattig tekst”, og ellers fremhever de dyktige regigrepene til Rolf Norsen.

Selv kan ikke Haugland få lovprist ensemblet og sine samarbeidspartnere nok.

— Jeg har fått jobbe med en fantastisk gjeng. Hele ensemblet har vært usedvanlig dyktige, og har vist en imponerende stigning helt frem til premieren. Men jeg må særlig få trekke frem Rolf Norsen, som jeg vil karakterisere som en sensasjon. Mannen har jobbet med amatører hele sitt liv, og kommer så opp med en profesjonell oppsetting som dette uten å blunke.

Haugland sier at ”Hulda og Garborg” i grove trekk har funnet sin endelige form, men at det er rom for justeringer.

— Jeg har fulgt stykket hele veien, og vil nok også følge det et stykke til. Så jeg vil vel se på muligheter for mindre endringer, særlig om operaen etter hvert finner veien til en av hovedstadsscenene. Hele denne helgen har ellers vært en eneste sterk opplevelse for meg. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre med resten av livet mitt.

GenreKunstmusikkOpera / MusikkteaterKonserter / Forestillinger

Relaterte saker

Hulda og Garborg

Dette mener kritikerne om «Hulda»

Ballade har lett opp de første anmeldelsene av «Hulda og Garborg», og bringer her videre utdrag fra VG, Nationen, Klassekampen...

Hulda og Garborg

Scener fra et forfatterskap

2001 har vært det offisielle Garborg-året. Fredag er det urpremiere på «Hulda og Garborg» – en kammeropera i to akter....

Hulda og Garborg

«Hulda og Garborg» på Det Norske Teatret

Femte april vil fjorårets norske operasuksess Hulda og Garborg for første gang vises i hovedstaden, nærmere bestemt som gjestespill på...

Hulda og Garborg

Haugland vil lage opera av Ambjørnsen

I dag har Glenn Erik Hauglands opera «Hulda og Garborg» Oslopremiere på Det Norske Teatret. Samtidig røper komponisten at han...

Glenn Erik Haugland, 2003 (Foto: Morten Løberg)

Kommunevalget 2003: – Kulturlivet med hendene i lomma

– Om to år er Carl I. Hagen statsminister i Norge, og allerede i dag kan FrP få mangedoblet antallet...

Glenn Erik Haugland, 2003 (Foto: Morten Løberg)

Haugland og Thoresen nominert til Nordisk Råds Musikkpris

Glenn Erik Haugland og Lasse Thoresen er Norges nominerte til Nordisk Råds Musikkpris. – Jeg er overlykkelig for nominasjonen og...

Flere saker

Ingen tvil: Utsolgt. Også ekstrakonsertene, på de fire klubbscenene Kaizers Orchestra annonserte konserter på.

Kaizers x14 x4

En fredagstime solgte bandet ut 56 klubbkonserter på fire norske scener.

Bilde fra produksjonen Kor magisk!, der Nidarosdomens jentekor og guttekor for første gang synger sammen

Trondheim kammermusikkfestival med optimistisk feiring av 25 år

– I september skal vi være klare til å feire festivalens jubileum, med levende musikk og ekte møter mellom artister...

Vibeke Bruff

Technorevolusjonen: Oslove, på en ny måte

– Helt riktig, og nesten urgammelt! Noen opplever sin første technorevolusjon, noen for andre eller tredje gang.