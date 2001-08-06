Suksess for «Hulda og Garborg»

Glenn Erik Haugland & co. kunne glede seg over fullt hus, stående applaus og mange lovord etter urpremieren på «Hulda & Garborg» i Tynset fredag kveld. – Hele denne helgen har vært en eneste sterk opplevelse for meg. Nå vet jeg hva jeg skal drive med resten av livet, sier komponisten, som bl.a. fikk heftig ros fra både kolleger og kulturminister Ellen Horn.

— Hun var rørt og nærmest fra seg av begeistring, forteller en smøblid Glenn Erik Haugland på telefon fra Tynset. – Det føler jeg meg virkelig ydmyk for. I det hele tatt fikk jeg utrolig mange fine ord etter premieren, som bød på fullsatt hus og stående applaus. Til søndagens forestilling kom flere komponistkolleger av meg til Tynset, og ga uttrykk for like stor begeistring. Når til og med folk som Thommesen og Hellstenius synes du har vært flink, må det jo nesten være noe galt et sted.

Glenn Erik Haugland kan nok tillate seg å spøke med både seg selv og sine kolleger, for ”Hulda og Garborg” tegner til å bli en suksess – noe som kan være med på å sikre den et liv utover de fire planlagte forestillingene. Det nye norske musikkdramatiske verket har gjennomgående fått svært gode kritikker i norsk presse.

Spesielt begeistret var Astrid Kvalbein i VG søndag, som ga forestillingen terningkast 5 og overskriften ”Heilstøypt”. Hun skriver alt i ingressen: ”Kammeroperaen om Hulda og Garborg er blitt eit uvanleg vakkert og heilstøypt stykke musikkdramatikk. Urpremieren på Tynset i helga synte oss ei framsyning med klassikarpotensial.”

Begeistrede anmeldelser finner vi som nevnt også i Klassekampen og Nationen, mens Randi Wenche Haugen i NRK P2 mente at ”operaen byr på flott musikk til fattig tekst”, og ellers fremhever de dyktige regigrepene til Rolf Norsen.

Selv kan ikke Haugland få lovprist ensemblet og sine samarbeidspartnere nok.

— Jeg har fått jobbe med en fantastisk gjeng. Hele ensemblet har vært usedvanlig dyktige, og har vist en imponerende stigning helt frem til premieren. Men jeg må særlig få trekke frem Rolf Norsen, som jeg vil karakterisere som en sensasjon. Mannen har jobbet med amatører hele sitt liv, og kommer så opp med en profesjonell oppsetting som dette uten å blunke.

Haugland sier at ”Hulda og Garborg” i grove trekk har funnet sin endelige form, men at det er rom for justeringer.

— Jeg har fulgt stykket hele veien, og vil nok også følge det et stykke til. Så jeg vil vel se på muligheter for mindre endringer, særlig om operaen etter hvert finner veien til en av hovedstadsscenene. Hele denne helgen har ellers vært en eneste sterk opplevelse for meg. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre med resten av livet mitt.