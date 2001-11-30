Ginnungagap under vann

Nyere kunstmusikk med bred publikumsappell står på programmet når det 16 stemmer tunge vokalensemblet Ginnungagap inviterer til dypdykk i Oslo onsdag 5. desember. Ginnungagap har blant annet vunnet Norges Korforbunds landskonkurranse.

Det lille utestedet Underwater Pub på Bislet i Oslo har lenge vært kjent for sine operakvelder der blant annet elever fra Musikkhøgskolen har fått utfolde seg fritt mellom akvariefisk og ølglass. Ginnungagaps konsert følger dermed opp den gode tradisjonen for klassisk vokalmusikk som underholdning på Underwater Pub, med et større ensemble og annerledes repertoar. Oktober 2001 vant Ginnungagap 1. plass i Norges Korforbunds landskonkurranse i klassen blandet kor klasse A, og skal i juni 2002 være representasjonskor for Norge under en nordisk-baltisk korfestival i Litauen.

Ginnungagap er et blandet vokalensemble med 16 sangere, og ensemblet profilerer moderne kunstmusikk med tydelig publikumsappell. Dirigent er Kjetil Almenning.

Denne kvelden vil vokalensemblet blant annet fremføre verker av Petrassi, Mäntyjervi, Ødegaard og Kruse. Noen av disse verkene vil også bli å finne på Ginnungagaps første CD som lanseres 24. januar 2002 på Grappa Musikkforlag og platemerket Pro Musica.

Ginnungagap har tidligere sunget bl.a. i Universitetets Aula, Glassbaren (Chateau Neuf), og under NRK-programmet Åpen Post

Onsdag 5. desember holdes konserten på Underwater Pub i Oslo, kl. 21. Fri entré.