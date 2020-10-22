Fiolinist Gidon Kremer til Norges nordligste kammermusikkfestival i 2021

Kunstnere fra flere land er klare for det festivalen selv kaller en sensasjonell line-up. – Særlig viktig med arrangementer som Festivalta i en ellers vanskelig tid for musikken, sier den latviske fiolinisten Kremer.

I februar 2021 skal den andre utgaven av Festivalta avholdes.

– Etter en braksuksess av en førsteutgave satser fastlands-Norges yngste og nordligste internasjonale kammermusikkfestival videre for fullt i 2021, korona eller ei. Festivalta, som kammermusikkfestivalen heter, har kunstnerisk leder Miriam Helms Ålien i spissen, og skriver i en pressemelding til Ballade.no at de nå røper detaljer fra neste års festivalprogram. Disse artistene er booket til Finnmark i februar:

Pablo Barragan (Spania), klarinett

Hyeyoon Park (Tyskland/Sør-Korea), fiolin

Gidon Kremer (Latvia), fiolin

Jakob Koranyi (Sverige), cello

Eivind Ringstad (Norge), bratsj, også med i 2020

Knut Erik Sundquist (Norge), kontrabass

Nils Anders Mortensen (Norge), piano, også med i 2020

Miriam Helms Ålien (Norge), fiolin, kunstnerisk leder

Som i år planlegger de en helg full av konserter med stor variasjon i programmet, som en nattkonsert og en ny utgave av deres showkonsert lørdag kveld. De skriver også at i tillegg til de seks konsertene i løpet av festivalhelgen er det planlagt en helt spesiell konsert allerede onsdag 17. februar, når fiolinlegenden Gidon Kremer gjester festivalen. Kunstnerisk leder Helms Ålien kaller bookingen en overraskelse og en drøm:

– Det finnes vel knapt en musiker i verden med en så unik og mangefasettert karriere, så vi er superstolte over å kunne presentere han for Festivalta-publikummet.

Kremer selv skriver at han er «thrilled to be invited to Miriam’s festival in the far north of Norway where I am especially looking forward to perform part of my newest Weinberg-project. Myself, having founded the Lockenhaus festival with a similar mission almost 30 years ago, I am happy to be a part of Festivalta in 2021. In these hard days for the whole world it is especially important that young voices speak up for the real values of music.»

– Det at jeg i 2021 igjen får mange av mine favoritt-medspillere til Alta, er en hemmelighet jeg nå er overlykkelig for å kunne dele. Etter et halvår med mange avlysninger og uvisshet for egen del har det vært fint å merke hvordan ryktet om Festivalta sprer seg og festivalen utvikler seg såpass allerede i vårt andre år, sier kunstnerisk leder Helms Ålien.