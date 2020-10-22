Miriam Helms Ålien

Fiolinist Gidon Kremer til Norges nordligste kammermusikkfestival i 2021

22.10.2020
- Red.

Kunstnere fra flere land er klare for det festivalen selv kaller en sensasjonell line-up. – Særlig viktig med arrangementer som Festivalta i en ellers vanskelig tid for musikken, sier den latviske fiolinisten Kremer.

I februar 2021 skal den andre utgaven av Festivalta avholdes.
– Etter en braksuksess av en førsteutgave satser fastlands-Norges yngste og nordligste internasjonale kammermusikkfestival videre for fullt i 2021, korona eller ei. Festivalta, som kammermusikkfestivalen heter, har kunstnerisk leder Miriam Helms Ålien i spissen, og skriver i en pressemelding til Ballade.no at de nå røper detaljer fra neste års festivalprogram. Disse artistene er booket til Finnmark i februar:

Pablo Barragan (Spania), klarinett
Hyeyoon Park (Tyskland/Sør-Korea), fiolin
Gidon Kremer (Latvia), fiolin
Jakob Koranyi (Sverige), cello
Eivind Ringstad (Norge), bratsj, også med i 2020
Knut Erik Sundquist (Norge), kontrabass
Nils Anders Mortensen (Norge), piano, også med i 2020
Miriam Helms Ålien (Norge), fiolin, kunstnerisk leder

Gidon Kremer spiller i Alta i februar 2021 (Foto: Angie Kremer)

Som i år planlegger de en helg full av konserter med stor variasjon i programmet, som en nattkonsert og en ny utgave av deres showkonsert lørdag kveld. De skriver også at i tillegg til de seks konsertene i løpet av festivalhelgen er det planlagt en helt spesiell konsert allerede onsdag 17. februar, når fiolinlegenden Gidon Kremer gjester festivalen. Kunstnerisk leder Helms Ålien kaller bookingen en overraskelse og en drøm:
– Det finnes vel knapt en musiker i verden med en så unik og mangefasettert karriere, så vi er superstolte over å kunne presentere han for Festivalta-publikummet.

Kremer selv skriver at han er «thrilled to be invited to Miriam’s festival in the far north of Norway where I am especially looking forward to perform part of my newest Weinberg-project. Myself, having founded the Lockenhaus festival with a similar mission almost 30 years ago, I am happy to be a part of Festivalta in 2021. In these hard days for the whole world it is especially important that young voices speak up for the real values of music.»

– Det at jeg i 2021 igjen får mange av mine favoritt-medspillere til Alta, er en hemmelighet jeg nå er overlykkelig for å kunne dele. Etter et halvår med mange avlysninger og uvisshet for egen del har det vært fint å merke hvordan ryktet om Festivalta sprer seg og festivalen utvikler seg såpass allerede i vårt andre år, sier kunstnerisk leder Helms Ålien.

FestivaltakammermusikkMiriam Helms Ålien

Miriam Helms Ålien

FESTIVALTA – første kammermusikkfestival i Finnmark

Alta-fiolinist Miriam Helms Ålien starter opp drømmefestival i hjembyen i februar.

Miriam Helms Ålien

Ung fiolinist til topps

Miriam Helms Ålien (18) fra Alta gikk til topps i Ungdommens musikkmesterskap.

Sanger Hege Høisæter er en av de nominerte til Opus Klassik pris. Bildet er fra forestillingen Dømte Dronninger

Mange norske nominerte til tysk hederspris

Opus Klassik heter prisen som hedrer utøverne, verkene, innspillingene og opphaverne på det klassiske feltet. I år er det en...

Leif Ove Andsnes spilte under åpningen av årets Nordland Musikkfestuke

Suksess for Nordland Musikkfestuke

Til tross for smitteverntiltak, publikumsbegrensning og innreiseutfordringer ble den 40. utgaven av Nordland Musikkfestuke en suksess, melder arrangørene.

Bukta årets festival 23 NKA

Dobbel seier til Tromsø: Festivalpris til Bukta, fotopris til Blårock

Norske Kulturarrangører deler ut priser i nord og sør: Tromsø representerer, og fra før har Dirty Old Town i Kristiansand...

Alexander Aga Røynstrand på Showcase Scotland januar

Norsk folkemusikk på Showcase Scotland: – Vi må reise mer ut og vise at denne musikken finnes

Alexander Aga Røynstrand var første norske musiker ut under Showcase Scotland og Celtic Connections denne uka. Den plateaktuelle mesterspellemannen brenner...

Erlend Ropstad på Øya

Erlend Ropstad: – Det er en viktig funksjon i et samfunn, at vi forteller disse historiene

For Erlend Ropstad er tilværelsen en kontinuerlig kilde til ideer som siver inn i sangene han skriver. Det kan handle...