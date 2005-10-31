Kunstmusikk

Eivind Grovens renstemmingsautomat tilgjengeliggjøres

Publisert
31.10.2005 15:12
Skrevet av
- Red.

Ved hjelp av moderne datateknologi blir nå Eivind Grovens renstemmingsautomat tilgjengelig for alle. Programpakken er gratis og kan lastes ned fra internett. I regi av NOTAM (Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk) presenteres den nye programvaren for renstemming onsdag 2. november kl 1900 i NOTAMs lokaler i Nedre Gate 5 i Oslo

«Tanken bak prosjektet er å tilgjengeliggjøre renstemming for et bredt publikum. Musikere innenfor alle kategorier og stilarter, korledere, studenter, lærere i hørelære, og alle andre som måtte ønske å få tilgang til å spille renstemt ved hjelp av Eivind Grovens renstemmingsautomat, får nå anledning til dette. Prosjektet er basert på arbeidet til David Code (Western Michigan University) som har kommet til Norge i anledning lanseringen. Han har utviklet et databasert program som utfører beregninger etter Grovens system.

NOTAM har utviklet en programvare-pakke for renstemt spill på datamaskin. Den skal være gratis, og skal kunne lastes ned fra internett. Det forutsetter kun at man har en moderne datamaskin, Mac eller PC, og et tilkoblet klaviatur. Lyden blir produsert av en medfølgende programbasert synthesizer og sampler, og ulike instrument-lyder vil følge med pakken. Programmet vil være enkelt å bruke, slik at også personer med lite erfaring med musikk-programvare skal kunne nyte gleden av å spille med renstemte klanger.» står det i en pressemeldning fra NOTAM.

Eivind Groven støtte på renstemmingsproblemet allerede som 13-åring, og han jobbet med dette på både et praktisk og teoretisk grunnlag hele sitt liv. Groven utdypet dette gjennom flere publikasjoner, og han jobbet også praktisk med renstemmingsproblemet. I 1953 bygget Groven ferdig et pipeorgel på en stemme, koblet det til en renstemmingsautomat bygget av kasserte releer fra Televerket. Dette orgelet sto en periode plassert først i Trefoldighetskirken (da Albert Schweitzer spilte på det), dernest i Fagerborg kirke. Nå befinner det seg i Groven-instituttets orgelhus på Ekeberg, Oslo. I 1960-årene ble relelogikken oversatt til transistorlogikk, og en ny renstemmingsautomat ble laget etter Grovens anvisninger. Den ble tilkoblet både pipeorgelet og et renstemt elektronorgel i Orgelhuset.

Den er denne elektroniske renstemmingsautomaten som nå i senere tid er erstattet av en datamaskin – og tilkoblet det gamle pipeorgelet. .

Ved bruk av en portabel datamaskin og lydanlegg, vil man ha mulighet for ta med seg systemet til arrangementer eller andre sammenhenger hvor man ønsker å spille renstemt. Første versjon av pakken vil være tilgjengelig for Mac-brukere onsdag 2. november. Arbeidet vil fortsette videre frem mot mai 2006, hvor den endelige versjonen vil være tilgjengelig for alle brukere. Prosjektet har økonomisk støtte fra Norsk kulturråd og drives i samarbeid med Eivind Grovens institutt for renstemming, og Nasjonalbiblioteket.

Jon Balke og Vigleik Storås står bak musikalsk demonstrasjon, Henrik Sundt og Dag Henning Kalvøy står også bak demonstrasjon av systemet. David Code fra Western Michigan University presenterer logikken bak renstemmingsautomaten.

Eivind GrovenGenreKunstmusikkElektro AkustiskGenreKunstmusikkKirkemusikk

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