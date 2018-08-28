Christian Kluxen ny sjefsdirigent i NOSO symfoniorkester

Danske Kluxen tiltrer stillingen 1. januar 2019 blir

Danske Christian Kluxen (36) er ansatt som ny sjefsfdirigent i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. (NOSO)

Kluxen har også tidligere dirigert orkesteret, blant annet under konserten «Bilder fra en utstilling» under Nordlysfestivalen i 2017 og den kritikerroste operaoppsetningen av Ariadne auf Naxos samme år.

– Vi gleder oss enormt til å starte samarbeidet med dirigent Christian Kluxen, som vil overta dirigentpinnen etter Christian Lindberg, sier programsjef i NOSO Catharina Bilsbak i en pressemelding.

Også den nye sjefsdirigenten gleder seg:

– Først og fremst tror jeg vi valgte hverandre. Jeg tror at denne organisasjonen er på et sted i utviklingen hvor jeg kanskje passer inn akkurat nå. Disse musikerne spiller på et ufattelig høyt nivå, noe som for mange er utrolig å finne i et område som Nord-Norge, sier Kluxen i meldingen.

NOSOs musikere utgjør ett ensemble i Bodø (NOSO Sinfonietta) og ett i Tromsø (NOSO Kammerorkester), og når de flere ganger i året spiller sammen, er det som NOSO Symfoniorkester. Det er altså symfoniorkesteret blir leder av.

Kluxen er født i Danmark i 1981, og ble dirigent for Tivoligarden i København allerede som 15-åring. Opprinnelig er han utdannet fløytist ved Det Kgl Danske Musikkonservatorium, og studerte direksjon hos kapasiteter som Giordano Bellincampi, Jorma Panula, Bernard Haitink, Neeme Järvi, Paavo Järvi og professor Johannes Schlaefli ved Zürcher Hochschule der Künste i Sveits.

Da han avsluttet sitt arbeid som assistentdirigent ved Royal Scottish National Orchestra i 2013, reiste han til USA der han ble Dudamel Fellow i Los Angeles Philharmonic i 2014/15-sesongen.

Kluxen har arbeidet med alle orkestre i Danmark, samt mange av de største orkesterne i Europa, som London Philharmonic, Royal Philharmonic, Philharmonia Orchestra, Göteborgs Symfoniker, Strasbourg Philharmonic, Trondheim Symfoniorkester og Netherlands Philharmonic, i tillegg til Kremerata Baltica på den prestisjetunge Kronberg Academy Han er også sjefdirigent for Victoria Symphony i Canada.

Avskjedskonsert

Christian Lindberg er sjefsdirigent for NOSO ut 2018, og får en virkelig stor avskjedskonsert med orkesteret under konserten i selveste Concertgebouw i Amsterdam 11. november.

Lindberg har vært med NOSO helt fra starten i 2009, og har hatt stor betydning for orkesterets utvikling.

– Sammen med Lindberg har NOSO hatt en utrolig og lærerik reise. Lindberg har bidratt til at det nyetablerte NOSO i 2009 umiddelbart ble eksponert for et internasjonalt søkelys der ambisjonene og forventningene var høye. Det tror jeg har satt sitt preg på hele organisasjonen NOSO slik den er i dag, sier Bilsbak i meldingen.

NOSO er verdens nordligste profesjonelle orkester, etablert i 2009, med base i Bodø og Tromsø. Hvert år setter orkesteret opp mellom 140-150 forestillinger- og konserter, og orkesterets musikere veksler mellom ulike ensembleformater.