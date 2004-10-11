Cecilie Ore vant Arne Nordheims komponistpris 2004

Arne Nordheims komponistpris på 110 000 kroner ble lørdag delt ut for fjerde gang. Prisvinner er den norske komponisten Cecilie Ore (50). Prisutdelingen ble foretatt av Arne Nordheim og statssekretær Yngve Slettholm og fant sted under en konsert i Ultimafestivalens regi i Universitetets Aula. Juryen har lagt vekt på at komponist Cecilie Ore er nytenkende og gir en suveren klargjøring av musikkskapingens håndverksmessige aspekt, uten å miste av syne det filosofiske grunnlag.

Arne Nordheims komponistpris ble opprettet av Kultur- og kirkedepartementet i forbindelse med Arne Nordheims 70-årsdag den 20. juni 2001. Prisen deles ut årlig til en komponist bosatt i Norge og utpekes av en jury med komponist Arne Nordheim som juryens leder. De øvrige medlemmene er musikkviter og professor Hallgjerd Aksnes oppnevnt av Norsk Komponistforening, og pianist og professor Einar Henning Smebye oppnevnt av Norges Musikkhøgskole.

Cecilie Ore er født i Oslo i 1954. Etter pianostudier ved Norge Musikkhøgskole og i Paris, studerte hun komposisjon ved Institutt for Sonologi i Utrecht og siden ved Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam. Siden 1984 har hennes instrumentale, vokale og elektroakustiske musikk vært regelmessig framført ved nordiske og internasjonale festivaler for samtidskunst. I 1988 ble hennes verk Etapper tildelt 1. og 2. pris ved det internasjonale Rostrum for Elektroakustisk Musikk. Samme år ble verket Porphyre utnevnt til ” Årets verk” av Norsk Komponistforening. Ore har side 1988 mottatt statens garantiinntekt for kunstnere.

Mot slutten av 80-tallet ble Ore stadig mer opptatt av problemstillinger vedrørende «tid», et engasjement som resulterte i tetralogien «Codex Temporis» (1989-93), som består av verkene: «Praesens Subitus», «Erat Erit Est», «Futurum Exactum» og «Lex Temporis». Ore benyttet tidsstrukturen i det første stykket til en computermodell som så ble brukt til å generere beslektede tidsstrukturer i de tre andre verkene. Verkene er skrevet for ensembler av ulik størrelse, men alle inkluderer forsterking av akustiske instrumenter.

En annen betydelig hjørnestein er orkesterverket «Nunc et Nunc» (1994), som ble bestilt av BBC Symphony Orchestra. Av senere verker kan nevnes «Ictus» for seks slagverkere (1997), bestilt av Sisu, «Semper Semper» for saksofonkvartett (1998) for Saxofon Concentus, og «Nunquam Non» (1999), bestilt av Det Franske Kulturministerium for Ensemble Court-Circuit. Ore benytter ofte datamaskin som kompositorisk redskap, og hennes musikk har, med sitt fokus på struktur og klang, et klart modernistisk anstrøk.

Et av hennes nyeste verk er «A. – en skyggeopera», urfremført under Ultimafestivalen 2001, og strykekvartetten «Cirrus», bestilt av WestDeutsche Rundfunk, Køln. En CD med hennes seneste syklus «Tempora Mutentur» (Non Nunquam, Nunquam Non, SemperSemper og Ictus) er utgitt på Frau Musica (nova)/Deutschland Radio.

Tidligere vinnere av Arne Nordheims Musikkpris er Maja Ratkje (2001), Kåre Kolberg (2002) og Lars Petter Hagen (2003).